Cât costă o ședință de Pilates cu Ioana Tamaș, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express 2025

Soția lui Gabi Tamaș, Ioana, este instructoare de Pilates în orașul natal, Brașov, unde deține o sală destinată exclusiv acestei metode de antrenament fizic.

Cât costă să faci Pilates cu soția lui Gabi Tamaș, Ioana

Ioana Tamaș (37 de ani), soția lui Gabi Tamaș (41 de ani), deține de la începutul anului 2025 o sală de Pilates în Brașov, orașul ei natal. Ioana a făcut gimnastică, ulterior urmând Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu specializarea în schi alpin, potrivit DigiSport.

Ioana Tamaș percepe suma de 180 de lei pentru o ședință de Pilates privată, potrivit Fanatik. Pentru o ședință simplă, fără antrenor, taxa este mai redusă, de 150 de lei. Ioana oferă și abonamente. Un abonament cu 4 ședințe costă 480 de lei, iar unul cu 8 ședințe, valabil 30 de zile, costă 880 de lei.

Pilatesul sprijină tonifierea și întreținerea siluetei, și, totodată, prezintă beneficii pentru persoanele care au nevoie de recuperare fizică. Este un tip eficient de mișcare, ce lucrează simultan mai multe grupe musculare, prin mișcările lente și intense.

Pilatesul a fost inventat de către germanul Joseph Hubertus Pilates, practicant de bodybuilding, la începutul anului 1920.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabi Tamaș și soția lui

Gabi și Ioana Tamaș formează un cuplu de peste 20 de ani și sunt căsătoriți din anul 2012. Cei doi se cunosc încă din adolescență, iar împreună au o fiică, Selena.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani (el avea 20 – n.red.). Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, spunea Ioana Tamaș în urmă cu mai mult timp, la Antena Stars.

Foto: Instagram/@ioana_tamas

