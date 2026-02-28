  MENIU  
Mesaje de 1 Martie 2026 – urări și felicitări de Mărțișor

Mesaje de 1 Martie 2026 – urări și felicitări de Mărțișor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

În fiecare an, de 1 Martie, românii sărbătoresc primăvara, soarele și căldura, dragostea și pacea! Pregătește și tu mesaje de 1 Martie 2026 pline de afecțiune și respect pentru doamnele și domnișoarele deosebite din viața ta.

Primăvara românească este plină de farmec când vine însoțită de flori și mărțișoare. Să vă bucurați de o primăvară frumoasă și să trimiteți mesaje de 1 Martie 2026 tuturor persoanelor dragi cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. Primiți sosirea primăverii cu speranță și bucurie și cu mesaje pline de dragoste.

Mesaje de 1 Martie 2026 pentru mame și bunici

Mesaje de 1 Martie 2026 - urări și felicitări de Mărțișor
  1. Fii, mămică, sănătoasă, că frumoasă eşti mereu, lângă inima ta bună, poartă mărţişorul meu!
  2. Am trimis la tine-n zbor un mesaj de mărţişor. Sănătate, fericire, la mulţi ani şi numai bine!
  3. Dragă mamă, de 1 Martie îţi doresc să primeşti atâtea flori încât să-ţi faci grădină, atâtea felicitări încât să ai vorbe bune pentru tot anul, atâta dragoste încât chiar dacă ai da înapoi la fiecare, tot ţi-ar mai rămâne pentru toată viața! Tu meriți cel mai frumos mărțișor din lume, cu tot cu dragostea mea!
  4. O primăvară senină, plină de flori și de zâmbete, plină de bucurii și de dragostea tuturor copiilor tăi, dragă mamă!
  5. Când vine primăvara, sufletul meu simte recunoștință veșnică pentru tine, dragă mamă, care mă iubești și mă ocrotești în fiecare zi! O primăvară cu multă sănătate și fericire și cu toată dragostea mea!
  6. Un buchet de gânduri bune, un amalgam de sentimente frumoase si o grămada de îmbrătisari… special pentru tine! La multi ani, iubita mea bunică. de 1 Martie!
  7. Primăvara să îţi aducă un mărţişor de sănatate, un ghiocel de noroc, o adiere caldă de fericire, un nor de iubire şi un soare strălucitor asemeni sufletului tău, bunica mea cu suflet cald!
  8. Nu conteaza cum este vremea, important este ca-n suflet sa fie primavara! La multe primăveri frumoase și calde, îți urăm, draga noastră mamică!
  9. Pe măsură ce florile încep să înflorească și zilele cresc mai lungi, îți doresc toată fericirea și dragostea pe care primăvara le are de oferit. Îți mulțumesc că ești cea mai bună mamă din lume. Primăvară minunata!
  10. Îți doresc o primăvară plină de frumusețea naturii și de dragostea familiei. Tu ești inima casei noastre și sursa puterii noastre. Te îmbrățișez cu dor și îți trimit un mărțișor cu toată dragostea mea, dragă bunică!
  11. Fie ca primăvara să vă aducă energie, bucurie și fericire, așa cum aduci lumină, dragoste și căldură familiei noastre. Ești cea mai bună mamă din lume. Primăvară fericită, mamă!
  12. O primăvară minunată celei mai uimitoare mame din lume! Te îmbrățișez și te iubesc! De Mărțișor am adunat cele mai frumoase sentimente, gânduri și flori pentru tine!
  13. Fie ca primăvara să vă aducă energie, bucurie și fericire, așa cum aduci lumină, dragoste și căldură familiei noastre. Ești cea mai bună mamă din lume. Primăvară fericită, mamă.
  14. Fie ca Mărțișorul 2026 să fie cel mai fericit, să ai aproape toți nepoții și să te găsim mai bucuroasă și sănătoasă de la un an la altul, draga noastră bunică!
  15. De câte ori cumpăr ghiocei, îmi amintesc de zâmbetul tău cald și senin, draga mea bunică! Și îți doresc un Mărțișor plin de soare, de fericire și căldură, să te ocrotească bunul Dumnezeu și să fii mereu alături de noi!

Mesaje de 1 Martie 2026 pentru soție sau iubită

Mesaje de 1 Martie 2026 - urări și felicitări de Mărțișor
  1. Sa ramai mereu ca o primăvara, ca o ciocarlie in inaltul cerului, ca o lacramioară, iubita mea! O primăvară cu dragoste îți ofer din toată inima!
  2. Toate florile din lume pentru primăvara mea!
  3. Intr-o zi cu soare in care miroase a sărbatoare, iti dau si eu mesaje primavaratice cu arome de martisoare si iti urez: “O primavara ca-n povesti!”
  4. Martie sa-ti aducă soare, zâmbete, copilarie si dulci soapte… de iubire!
  5. Viața alături de tine este o eternă primăvară. Înfloresc ca un ghiocel când îmi spui că mă iubești! La mulți ani de Mărțișor, iubita mea! Abia aștept să te strâng în brațe!
  6. Pe măsură ce florile înfloresc și zilele se lungesc, îmi amintesc de frumusețea și pasiunea pe care dragostea ta o aduce în viața mea. Îți doresc o primăvară plină de iubire și bucurie, iubirea mea.
  7. Primăvara este o perioadă de reînnoire și creștere și sunt atât de recunoscător că te am în viața mea cu care să o împărtășesc. Îți doresc o primăvară plină de iubire și fericire, draga mea.
  8. Căldura primăverii să ne apropie și frumusețea anotimpului să ne amintească de frumusețea dragostei noastre. Îți doresc o primăvară plină de iubire și fericire, iubirea mea.
  9. Îți doresc un sezon de primăvară plin de dragoste și fericire, la fel ca dragostea și fericirea pe care le aduci în viața mea în fiecare zi. Te iubesc!
  10. Fie ca frumusețea primăverii să ne amintească de frumusețea iubirii noastre și căldura anotimpului să ne apropie. Îți doresc o primăvară plină de dragoste și fericire, draga mea!
  11. Primăvara este o perioadă de speranță și de noi începuturi și sunt atât de recunoscător că te am în viața mea cu care să o împărtășesc. Îți doresc o primăvară plină de entuziasm, bucurii și visuri împlinite, iubirea mea!
  12. Sufletul meu vibrează doar cu dragostea ta! Iar dragostea mea pentru tine este ca un mărțișor de aur pe care vreau să îl porți în piept cu mândrie!
  13. Cele mai frumoase flori din lume, cele mai calde gânduri, cea mai profundă dragoste și cea mai fierbinte pasiune, toate sunt legate cu șnurul alb-roșu cu care îți dăruiesc acest mărțișor. La mulți ani, de 1 Martie 2026, iubita mea soție!
  14. Ești ca o rază de lumină care anunță primăvara. Să ai un 1 Martie plin de culoare și energie bună!
  15. Tu ești acea parte din primăvară care nu depinde de anotimp: frumoasă, blândă și mereu plină de energie bună. La mulți ani de 1 Martie, femeie minunată!
  16. Îți trimit o primăvară întreagă într-un singur mesaj: cu flori, cu zâmbete, cu cer senin și oameni buni aproape. La mulți ani de 1 Martie, suflet frumos!
  17. Să-ți fie mărțișorul simbolul unui nou început în care grijile se topesc, iar visurile prind rădăcini. Îți doresc o primăvară blândă și plină de lumină!
  18. Iubita mea, de 1 Martie îți trimit un mărțișor în cuvinte: să ai o primăvară caldă, luminoasă și plină de iubire.
  19. La mulți ani, dragostea mea! Îți doresc să porți primăvara în zâmbet și iubirea în inimă. Pentru mine, tu ești primăvara sufletului meu!
  20. Pentru cea mai frumoasă femeie din viața mea: să ai un 1 Martie plin de flori, zâmbete și iubire fără măsură.

Mesaje de Mărțișor 2026 pentru prietene și colege

Mesaje de 1 Martie 2026 - urări și felicitări de Mărțișor
  1. Natura a împletit din flori şi din raze de soare mărţişorul fericirii, pentru ca eu să ţi-l pot oferi azi împreună cu toată prețuirea mea de prietenă
  2. Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei, bucuraţi-vă de frumoasele zile ale primăverii şi primiţi cu drag mărţişorul în sufletele voastre!
  3. Zâmbetul sa-ti fie mereu blând precum soarele primaverii. Inima să-ti tresară mereu de bucurie la vederea primului ghiocel. Iar minunea renasterii naturii sa-ti aduca aminte ca întotdeauna mai exista o speranţa. O primăvara ca-n povesti!
  4. Un buchet de ghiocei şi o primăvară superbă pentru o persoană mai specială decât toate anotimpurile!
  5. Un buchet de ganduri bune, un amalgam de sentimente frumoase si o grămada de îmbrătisari… special pentru tine! La multi ani de 1 Martie!
  6. Primăvara să îţi aducă un mărţişor de sănatate, un ghiocel de noroc, o adiere caldă de fericire, un nor de iubire şi un soare strălucitor asemeni sufletului tău.
  7. In aceasta zi de primăvara, cand toate florile zambesc pentru tine, primeste-n dar acest martisor alaturi de urarile mele de bine!
  8. Primăvara aceasta să fie ca zâmbetul, bunătatea şi optimismul tău! O primăvară fericită!
  9. Dragă mea prietenă, îţi doresc un 1 Martie fericit şi o primăvară care să îţi înflorească întregul an. 
  10. Un mărțișor plin de parfum și gânduri bune îți trimit, draga mea prietenă! La mulți ani plini de bucurii, de 1 Martie 2026!
  11. Fiecare zi din viata ta sa fie o adiere de primavara, care sa-ti aduca mireasma florilor si zumzetul albinelor langa tine.
  12. Primăvara sa-ti aducă soare, zâmbete, copilarie si dulci soapte de…iubire!
  13. Flori de primăvara să-ti mângaie sufletul si sa-ti aduca soapte dulci de iubire si clipe de fericire!
  14. Un marţisor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!
  15. Intr-o zi cu soare in care miroase a sărbatoare, iti dau si eu mesaje primavaratice cu arome de martisoare si iti urez: O primavara ca-n povesti!

Mesaje de Mărțișor pentru doamnele și domnișoarele deosebite din viața noastră

Mesaje de 1 Martie 2026 - urări și felicitări de Mărțișor
  1. La mulți ani de 1 Martie! Vă mulțumesc pentru răbdare, înțelepciune și pentru tot ce ne învățați zi de zi cu atât de multă dăruire.
  2. Pentru cea mai dedicată profesoară: să aveți o primăvară luminoasă și plină de momente frumoase. La mulți ani de 1 Martie!
  3. Cu recunoștință pentru tot sprijinul și răbdarea dumneavoastră, vă urez o primăvară senină și plină de împliniri! La mulți ani, de 1 Martie 2026!
  4. La mulți ani de Mărțișor! Să vă aducă primăvara inspirația și determinarea cu care ne ghidați zi de zi.
  5. Cu ocazia sosirii primaverii va urez o primavara plina de fericire, dragoste si binecuvântari!
  6. Un mărțișor și un gând frumos pentru o femeie minunată.
  7. O primăvară frumoasă, plină de energie bună!
  8. Cu fir alb-roșu-n prag de primăvară,
    Îți prind în piept un mic și gingaș dor.
    Să-ți fie viața caldă, limpede și clară,
    Și fiecare zi un nou mărțișor.
  9. Din floare-n floare primăvara vine,
    Și-ți lasă-n palmă un zâmbet călător.
    Îți spun „La mulți ani!” să-ți fie bine,
    Cu fiecare mic și alb mărțișor.
  10. Pe aripi blânde vine primăvara iar,
    Cu firu-i legănat, simbol atât de clar.
    Îți prinde-n piept lumină, speranță și culoare,
    Și-ți pune-n suflet pace, ca-ntr-o zi de sărbătoare.
