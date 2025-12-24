Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane

Dan Negru va fi alături de copii pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, la Jocul cuvintelor. A doua zi, chiar de Crăciun, prezentatorii îi invită pe adulți de la 23:00 la o ediție specială a emisiunii-fenomen. Iată ce surprize a pregătit omul de televiziune.

Dan Negru, pe micile ecrane de Crăciun

Dan Negru a pregătit o ediție specială din Jocul Cuvintelor. În ziua de Crăciun vor concura frați gemeni, mamă și fiică, dar și două cupluri soț-soție.

Cuvinte de mii de lei vor sta pe buzele celor patru perechi formate din Steliana și Arthur, Dorina și Adrian, Laurențiu și Valentin, Maria și Ramona, care vor face deliciul ediției speciale de Crăciun.

Telespectatorii au parte de o ediție inedită a emisiunii Jocul cuvintelor, care îi provoacă pe concurenți să fie rapizi și să gândească în afara cutiei.

Dan Negru va aduce bucuria în casele oamenilor, obișnuiți să îi audă vocea în zile de sărbătoare. De asemenea, ediția din Ajun și cea de Crăciun sunt deosebite și de neratat.

Printre definiții se numără „A vedea cum iarna își intră în drepturi”, „Activitate de iarnă bazată pe coordonare, echilibru și mult curaj”, „Loc perfect pentru pupici”, „Amintiri frumos împachetate”, „Produse dulci a căror rețetă se transmite din generație în generație”.

Telespectatorii sunt invitați să deslușească alături de concurenți ghicitorile și să formeze cuvintele rapid.

Totodată, Dan Negru va fi ajutorul lui Moș Crăciun și va împărți cadouri concurenților din platou.

Revelion fără Dan Negru

Dan Negru a făcut o pauză de câțiva ani de la Revelion. El a vorbit pe larg despre cât de greu este să aduci laolaltă artiști cunoscuți și îndrăgiți de toată lumea, iar asta din cauza contractelor de exclusivitate pe care aceștia le au.

După patru ani de pauză, Dan Negru a spus că nu exclude o revenire la show-ul de Revelion. Întrebat de ce nu vrea să mai facă show-urile, el a explicat:

„25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani. Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion.

Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”, a spus prezentatorul.

