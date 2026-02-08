Cum se curăţă şi se păstrează oalele şi tigăile de fontă

Fonta este grea și ruginește imediat, dacă nu este bine curățată. Cu toate acestea, numeroase gospodine și bucătari profesioniști apreciază în mod deosebit oalele și tigăile din fontă! Află ce are special fonta și cum se curăță corect grătarele sau tigăile din fontă!

Vasele din fontă se numără printre cele mai scumpe vase de gătit. Dar investiția în oalele și tigăile din fontă merită fiecare bănuț. Vasele din acest material sunt sigure și stabile la temperaturi înalte, sunt sănătoase și durează o viață întreagă. Trebuie să cunoști doar câteva sfaturi simple despre fontă și modul corect în care se curăță și se păstrează tigăile din fontă.

Ce este fonta și cum se folosește în bucătărie

Fonta este un aliaj de fier cu un conținut ridicat de carbon, obținut prin topirea minereului de fier în furnal. Din punct de vedere științific, structura sa bogată în carbon îi conferă duritate și o bună capacitate de a reține căldura, dar și o fragilitate mai mare comparativ cu oțelul.

Fonta rămâne un material clasic, indispensabil în industrie și gospodărie, de la țevi și piese mecanice până la binecunoscutele vase de gătit. Este un exemplu clar de echilibru între tradiție și știință, un material vechi de secole care continuă să fie la fel de util și apreciat și în zilele noastre.

Principalul lor atu al vaselor din fontă este capacitatea remarcabilă de a reține și de a distribui căldura în mod uniform. Odată ce un vas de fontă se încinge, menține temperatura constantă pentru o perioadă îndelungată, permițând o gătire lentă și profundă, ideală pentru frăgezirea cărnii sau coacerea pâinii.

Durabilitatea este un alt factor cheie; un vas de fontă bine întreținut poate fi păstrat timp de câte generații, devenind o adevărată moștenire de familie. Această combinație de performanță termică și longevitate face ca vasele de fontă să fie o investiție inteligentă pentru orice bucătărie.

Conținut ridicat de carbon – fonta este un aliaj de fier bogat în carbon, ceea ce îi influențează direct proprietățile mecanice și termice.

– fonta este un aliaj de fier bogat în carbon, ceea ce îi influențează direct proprietățile mecanice și termice. Capacitate excelentă de reținere a căldurii – odată încălzite, vasele din fontă păstrează temperatura pentru mult timp.

– odată încălzite, vasele din fontă păstrează temperatura pentru mult timp. Distribuție uniformă a căldurii – căldura se răspândește egal pe întreaga suprafață, prevenind arderea locală a alimentelor.

– căldura se răspândește egal pe întreaga suprafață, prevenind arderea locală a alimentelor. Ideală pentru gătire lentă – menținerea temperaturii constante permite frăgezirea cărnii și coacerea uniformă a preparatelor.

– menținerea temperaturii constante permite frăgezirea cărnii și coacerea uniformă a preparatelor. Durabilitate foarte mare – un vas de fontă bine întreținut poate rezista zeci de ani, chiar generații.

– un vas de fontă bine întreținut poate rezista zeci de ani, chiar generații. Fragilitate mai mare decât oțelul – deși dură, fonta este mai casantă și necesită manipulare atentă.

– deși dură, fonta este mai casantă și necesită manipulare atentă. Material tradițional și versatil – utilizat atât în industrie, cât și în gospodărie, cu o istorie îndelungată.

– utilizat atât în industrie, cât și în gospodărie, cu o istorie îndelungată. Investiție pe termen lung – combinația dintre performanță termică și longevitate face vasele din fontă extrem de valoroase în bucătărie.

Cele mai practice vase de fontă din bucătărie

De la tuciul de fontă pe care îl știm din bucătăria bunicilor noastre, la grilul modern pe care putem pregăti pește sau legume, diversitatea vaselor de fontă este surprinzătoare. Mai nou, au apărut și pe piața noastră plitele din fontă pe care pot fi gătite rapid alimente suculente, carne de pește, legume sau pizza.

Ceaunul sau tuciul din fontă

Pentru români, ceaunul rămâne cel mai emblematic vas din fontă. Cu forma sa adâncă, pereții groși și capacul masiv, perfect etanș, este extrem de versatil. Este ideal pentru tocănițe, supe, gulaș, sarmale, dar și pentru coacerea pâinii artizanale, care capătă o crustă crocantă și un miez aerat.

Capacul greu păstrează aburul în interior, favorizând o gătire uniformă și fragedă. Un ceaun românesc autentic ocupă un loc central în bucătăria tradițională, fiind disponibil în variante mici, pentru porții individuale, sau în dimensiuni mari, potrivite meselor festive. Există și modele de ceaun pentru sobă, concepute special pentru utilizarea directă pe plită.

Tigaia din fontă

Tigaia din fontă este un instrument de bază pentru prăjit, rumenit și copt. Odată folosită și asezonată corect, dezvoltă o suprafață natural antiaderentă. Este perfectă pentru fripturi cu crustă crocantă, legume caramelizate, clătite americane sau chiar pizza preparată direct în tigaie. Datorită mânerelor din fontă, poate fi utilizată fără probleme atât pe aragaz, cât și în cuptor.

Plita și grill-ul din fontă

Pentru pasionații de grătar, plăcile tip grill sau discurile grill din fontă aduc gustul autentic direct în bucătărie sau pe grătarul exterior. Acestea se încing rapid și intens, lăsând urme apetisante pe carne și legume. Sunt ideale pentru fripturi, burgeri, pește sau frigărui, oferind preparatelor acea aromă specifică de grătar.

Vasele din fontă emailate

Vasele din fontă pot fi neemailate sau acoperite cu un strat protector de email. Cele neemailate necesită asezonare periodică, pentru a preveni rugina și a menține proprietățile antiaderente, având și avantajul de a elibera mici cantități de fier în mâncare, benefice pentru persoanele cu anemie. În schimb, vasele emailate nu necesită asezonare, sunt mai ușor de curățat și nu reacționează cu alimentele acide. Alegerea dintre cele două variante ține de preferințele personale și de nivelul de întreținere dorit, multe vase emailate fiind disponibile în culori vibrante, cu un impact estetic puternic.

Wok-ul din fontă

Deși wok-urile tradiționale sunt realizate din oțel carbon, există și variante din fontă. Un wok din fontă, în special de dimensiuni mai mici, reține excelent căldura și este potrivit pentru gătirea rapidă la temperaturi înalte. Chiar dacă este mai greu decât un wok clasic din tablă, distribuția uniformă a căldurii reprezintă un avantaj important în prepararea alimentelor.

Cum pregătești vasul din fontă pentru prima utilizare – asezonarea

Vasele din fontă pură nu conțin niciun alt metal sau aliaj care ar putea fi toxic pentru organism. Sunt grele și solide, se curăță ușor și vor rezista o viață întreagă, dacă știi să le întreții corespunzător. Ba chiar le poți lăsa moștenire fiicei tale. Trebuie doar să ții cont de faptul că fonta ruginește ușor și trebuie bine curățată, uscată și apoi întreținută cu ulei. Tot acest proces se numește asezonare.

Fripturile și legumele coapte în fontă au un gust mult mai bun, foarte apropiat de mâncarea pe care o pregătea bunica la ceaunul încins pe cărbuni. Dacă ți-e dor de preparate simple și sănătoase, fonta este o alegere foarte bună.

După ce ai cumpărat o tigaie din acest material, spal-o bine cu apă caldă, sare și lămâie. Șterge-o bine cu șervețele de hârtie, să nu rămână niciun strop de apă pentru că ruginește foarte repede, de pe o zi pe alta.

Apoi unge tigaia cu ulei, de preferat ulei de măsline care este mai dens și are un punct de fierbere mai ridicat decât uleiul de floarea soarelui. Bucătarii cu experiență folosesc la prima ardere ulei de in, care lasă o peliculă impecabilă la suprafața vasului. Ei lasă tigaia în cuptor cel puțin o oră, să pătrundă bine uleiul în toți porii.

Pune tigaia în cuptor sau pe flacăra aragazului și las-o să se încingă bine și să absoarbă uleiul timp ce minimum 15 minute. Cu cât stă mai mult pe foc, cu atât mai bine. O jumătate de oră ar fi ideal.

La final, oprește focul, așteaptă ca tigaia să se mai răcorească și șterge surplusul de ulei cu șervețele de hârtie. Astfel, tigaia ta este gata pentru prima friptură și nu mai există riscul să ruginească sau să se lipească alimentele.

Cum se curăță corect vasele din fontă

Vasele din fontă au nevoie de un tratament special și sunt mai pretențioase decât cele din sticlă sau din inox. După fiecare folosire, oalele și tigăile din fontă trebuie să le cureți bine cu apă și sare, să le ungi cu ulei și apoi să le încingi câteva minute.

Astfel, uleiul pătrunde bine în porii fontei și lasă o peliculă ușor alunecoasă la suprafața tigăii astfel încât alimentele tale nu se mai lipesc și nu se ard.

Cu ce se curăță bine fonta după folosire

După ce gătești, oalele și tigăile din fontă trebuie înmuiate în apă fierbinte și oțet, pentru a îndepărta ușor orice urmă de arsură, carne sau resturi de legume. Ulterior, le poți curăța cu:

sare și lămâie,

bicarbonat și oțet,

un burete abraziv;

o perie de vase.

Nu se folosește niciodată detergent

Fonta nu se curăță niciodată cu detergent. Deoarece fonta este un metal poros, există riscul ca mici cantități de detergent să intre în porii metalului și apoi acesta va ajunge în mâncarea ta. În loc de detergent, se folosește lămâia, oțetul sau bicarbonatul și un burete abraziv, care poate curăța bine resturile.

Nu se lasă prea mult timp la înmuiat

Indiferent de resturile de alimente, fonta nu se lasă prea mult timp la înmuiat. Este suficient să înmoi oalele și tigăile de fontă în apă fierbinte cu oțet timp de 10 minute și apoi se curăță ușor cu buretele.

Ține minte că fonta ruginește ușor, dacă stă mult timp în apă. În plus, dacă uiți de fontă la înmuiat în apă cu tot felul de resturi, există riscul să absoarbă mirosuri neplăcute de la diverse condimente și legume amestecate.

Ce trebuie să mai știi despre oalele și tigăile din fontă

Nu pune apă rece sau alimente congelate în tigaia încinsă. Diferența mare de temperatură poate provoca fisuri în material. Nu confunda fonta cu aliaje pe bază de aluminiu, care sunt mai ușoare. Vasele din fontă sunt grele și au pereții mai groși decât înlocuitorii lor. Verifică proveniența lor și calitatea înainte de a le cumpăra. Vasele de fontă sunt perfect compatibile cu plitele cu inducție datorită conținutului lor ridicat de fier. Fonta se încălzește eficient și uniform pe inducție. Vasul de fontă trebuie manevrat cu grijă pe plită pentru a evita zgârieturile. În vasele de fontă neemailate, bine asezonate, poți găti alimente acide (roșii, vin) pentru perioade scurte. Pentru gătit prelungit de alimente acide, se recomandă vasele de fontă emailate, care nu reacționează cu aciditatea. Deși fonta necesită o atenție specifică (asezonare, uscare corectă), întreținerea nu este complicată odată ce înveți pașii de bază. Vasele emailate sunt chiar foarte ușor de întreținut.

Foto: Shutterstock

