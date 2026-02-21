  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum să foloseşti vinul spumant la gătit

Cum să foloseşti vinul spumant la gătit

Adina Zamfir
.

Evenimentele fericite din viața noastră sunt adesea sărbătorite cu un vin spumant care curge în valuri în paharele invitaților. Dar te-ai gândit vreodată să folosești vinul spumant la gătit?! Aroma lui fină și aciditatea înnobilează câteva preparate pe care le poți servi la ocaziile festive.

Toți marii bucătari au încercat să folosească vinul spumant la preparatele delicioase și fine, pentru a îmbunătăți rețete inedite. Și tu poți încerca să gătești cu vin spumant pentru a-ți impresiona musafirii sau pentru a pregăti o cină savuroasă în doi.

Vinul spumant, numit adesea popular șampanie cuprinde mai multe soiuri de vin de o calitate deosebită, care au și un preț pe măsură. Cu toate acestea, aroma pe care o adaugă vinul spumant la unele preparate este cu totul deosebită și vei rămâne impresionat. Să descoperim cele mai importante tipuri de vin spumant și cum pot fi folosite în preparatele fine din bucătărie.

Cum se produce vinul spumant

Cum să foloseşti vinul spumant la gătit

Legenda spune că vinul spumant sau vinul cu bule a fost descoperit accidental de un călugăr pe nume Dom Perignon. Grăbit fiind din cauza temperaturilor reci, acesta a îmbuteliat vinul făcut la mănăstire mult mai devre,e și l-a depozitat într-un beci răcoros, unde fermentația s-a oprit temporar. Odată cu încălzirea vremii, procesul s-a reluat direct în sticlă, dar dioxidul de carbon a rămas captiv în sticlă, transformând vinul liniștit în băutura efervescentă de astăzi.

Cum este lăsat vinul la fermentat

În zilele noastre, vinul spumant se obține printr-un proces complex care implică două fermentații:

  • prima este similară vinului obișnuit,
  • a doua are scopul de a capta dioxidul de carbon sub presiune (până la 6 bari).
Din cauza acestei presiuni ridicate, este obligatorie utilizarea unor sticle foarte rezistente. Calitatea și dinamica bulelor depind direct de metoda aleasă pentru cea de-a doua fermentare, cele mai cunoscute fiind cele prin care se produc Șampania sau Prosecco.

Metode de obținere a vinului spumant

  • Metoda Tradițională (Champenoise)
    • Specifică Șampaniei; a doua fermentare are loc direct în sticlă.
    • Este cel mai lung și costisitor proces (aproximativ un an).
    • Include etapele de cupajare (amestecul soiurilor Pinot Meunier, Pinot Noir și Chardonnay) și degorjare (eliminarea drojdiilor).
  • Metoda Convențională (Cuve / Charmat)
    • Specifică vinului Prosecco; fermentarea are loc în tancuri de inox, nu în sticlă.
    • Este un proces industrial mai rapid, rezultând un vin cu o dinamică mai accentuată a bulelor.
  • Metoda Transferului
    • Populară în SUA și Australia; bulele se formează în sticlă, dar ulterior vinul este golit în recipiente mari pentru filtrarea drojdiilor și reîmbuteliere.
  • Metoda Impregnării cu Dioxid de Carbon
    • Folosită pentru vinuri spumoase sau perlate.
    • Nu presupune o a doua fermentare; dioxidul de carbon este injectat direct în băutură.
    • Produce bule numeroase, dar care dispar foarte repede după deschiderea sticlei.

Cât zahăr are vinul spumant

Dacă te gândești să folosești vinul spumant la gătit, probabil te întrebi cât ar fi de bun, având în vedere că este un vin dulce. Percepția generală este aceea că vinul spumant este mai dulce, dar nu toate tipurile de vin spumant conțin mult zahăr. Iată o clasificare a vinului spumant în funcție de procentul de zahăr, realizată de alcooldiscount.ro

  • Brut natural sau Brut Zero – conține maximum 3 grame de zahăr/ litru
  • Extra Brut – conține maximum 6 grame de zahăr/ litru
  • Brut- conține maximum 15 grame de zahăr/ litru
  • Extra Dry sau Extra Sec – conține între 12 și 20 grame de zahăr/ litru
  • Sec- conține între 17 și 35 de grame de zahăr/ litru
  • Demisec- conține între 35 și 50 de grame de zahăr / litru
  • Dulce- conține maximum 50 de grame de zahăr/ litru

Așa cum poți observa în această listă, există vinuri spumante brute sau seci care au un procent foarte mic de zahăr și care se potrivesc de minune pentru rețetele pe bază de carne și pește. Cele care sunt mai dulci sunt mai potrivite pentru paste, orez, legume sau fructe.

Cele mai cunoscute tipuri de vin spumant

Cum să foloseşti vinul spumant la gătit

În mod popular îi spunem șampanie, dar nu este tocmai corect. Șampania este vinul efervescent produs exclusiv în regiunea Champagne din Franța, conform unor reguli stricte privind soiurile de struguri și metodele de producție. Vinurile spumante realizate în alte regiuni ale lumii, chiar dacă folosesc tehnici asemănătoare, nu pot purta acest nume și sunt denumite simplu vin spumant.
Iată o clasificare a celor mai populare vinuri spumante

Șampania

Șampania este cel mai popular vin spumant și își are originile în regiune Champagne din Franța. Este o băutură versatilă, consumată de preferință la evenimente importante și aniversări.

Prosecco

Vinul spumant Prosecco provine din regiunea cu același nume din Italia. Prosecco este produs din struguri Glera și are un gust mai dulce decât șampania. Se poate consuma simplu sau poate fi integrat în cocktailuri.

Cava

Cava, vinul spumant de provenineță spaniolă, își are originile în Catalonia. Este produs din struguri Macabeo și are un gust proaspăt cu tentă citrică. Cava este mai puțin dulce decât Prosecco, având o aromă florală mai puternică.

Cremant

Un vin spumant originar din Valea Loarei, Franța, Cremant este un vin spumant cu o aromă variată. De obicei, vinurile Cremant au gust de nuci și nu sunt foarte dulci.

Sekt

Sekt este un vin spumant originar din Germania, recunoscut pentru dulceața și alcoolemia redusă. În componența sa se regăsesc aromele florale și fructate de mere, pere și flori albe.

Cum se folosește vinul spumant în bucătărie

Cum să foloseşti vinul spumant la gătit

Vinul spumant, mai ales varianta brută, cu foarte puțin zahăr, este excelent la gătit pentru a adăuga aciditate, prospețime și arome subtile, fiind ideal în sosuri albe, risotto, fructe de mare, sau pentru a deglaza tigaia. Datorită acidității, se pretează la mâncăruri ușoare, brânzeturi, sau chiar în aluaturi pentru a le oferi frăgezime. 

Iată câteva dintre cele mai întâlnite utilizări în bucătărie

Deglazarea 

După ce ai prăjit carne (pui, pește) sau legume, toarnă puțin spumant în tigaia fierbinte pentru a ridica resturile caramelizate. Se folosește vinul spumant doar dacă ai foarte puțină grăsime în cratiță și se poate obține astfel un sos rapid care se va servi cald cu friptura respectivă sau cu garnitura de legume.

Risotto și paste

Înlocuiește vinul alb sec cu un spumant ușor dulceag în timpul ce pregătești un risotto cu fructe de mare sau un sos cremos pentru paste. Acesta adaugă o notă fină și rafinată.

Pune ceapa la călit în tigaie și, după ce capătă culoare aurie, adaugă câteva linguri de spumant. Alcoolul se evaporă, dar vinul lasă o aromă ușor dulceagă și fructată, excelentă pentru un risotto.

De asemenea, jumătate de pahar de vin spumant sunt excelente și pentru sosul de paste cu brânză sau cu roșii. Topește unt și parmezan în tigaie, adaugă un pic de vin spumant și un gălbenuș de ou. Amestecă energic, să nu se coaguleze oul și lasă focul potrivit, să nu fie prea iute. Vei obține un sos de paste excelent și foarte fin.

Sosuri pentru pește și fructe de mare 

Spumantul funcționează perfect în sosurile pe bază de unt sau smântână pentru fructe de mare, pește alb sau chiar carne de pui. Se călește untul la foc potrivit în tigaie, se adaugă o lingură sau două de făină pentru consistență și puțină supă de legume. Se lasă totul să se omogenizeze și să scadă, apoi se adaugă câteva linguri de spumant pentru o aromă fină. Ar fi indicat să folosești să lași focul potrivit spre minim, deoarece acest tip de sos este unul mai pretențios și sunt șanse mari să îl distrugi, dacă gătești la foc iute.

Aluaturi pentru tempura sau clătite

Adăugarea de vin spumant în aluaturile de tip tempura (pentru prăjit legume sau pește) le face mult mai pufoase și aerate. Aceste aluaturi seamănă cu aluatul pentru clătite, dar sunt mult mai ușoare și conțin mai puțin lapte. Se adaugă vinul spumant tocmai pentru a le face mai pufoase.

De asemenea, se poate adăuga vin cu bule și în aluatul pentru clătite. Vei fi surprinsă ce aromă capătă clătitele, dacă adaugi doar o jumătate de pahar de vin spumant. Ulterior, le poți servi cu fructe caramelizate, cu brânzeturi sau cu umpluturi sărate.

Vinul spumant, excelent pentru deserturi

Spumantele mai dulci (demisec/dulce) pot fi folosite pentru a poșa fructe (pere, piersici) sau în creme de fructe. Spre exemplu, dacă faci un piure de pere, de mere sau de căpșune pentru o cremă de prăjituri, adaugă câteva linguri de spumant, omogenizează și apoi adaugă mascarpone sau crema de vanilie clasică. Vei obține o cremă foarte fină și delicată, care va surprinde prin aroma ei proaspătă.

Vinul spumant mai poate fi folosit și la salatele cu fructe, dacă vrei să eviți băuturile mai tari. Trebuie doar să adaugi o cantitate mică și apoi să garnisești salata de fructe cu o frișcă naturală proaspătă și cremoasă.

Sfaturi esențiale:

  • Folosește un vin spumant brut sau extra-brut pentru mâncăruri sărate, pentru a evita un preparat prea dulce.
  • Alcoolul se va evapora, dar aciditatea va rămâne, îmbogățind gustul preparatului.
  • Nu este necesar să folosești o șampanie scumpă; un Prosecco sau un spumant de calitate medie este suficient.

Foto: Shutterstock

