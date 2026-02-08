  MENIU  
Fenomene astronomice în 2026

Fenomene astronomice în 2026

Adina Zamfir
.

Anul 2026 se anunță unul deosebit de interesant și dinamic pentru amatorii de astronomie. Vom avea parte de mari evenimente astronomice, de o eclipsă totală de Soare și de ploi de meteori spectaculoase. Cer senin tuturor celor care vor urmări cele mai importante fenomene astronomice 2026!

Amatorii de fenomene astronomice 2026 au urmărit deja, la începutul anului, ploaia de stele supranumită Quadrantide, urmată la scurt timp de opoziția planetei Jupiter, după data de 10 ianuarie.

Din luna februarie încep eclipsele anului 2026, dar nu toate pot fi urmărite din România! Iată care sunt cele mai importante fenomene astronomice în 2026, ce semnifică fiecare și unde pot fi observate.

Ce eclipse de Soare și de Lună vor fi în 2026

Vor fi patru eclipse în 2026, două eclipse de Soare și două eclipse de Lună. Numărul patru este un număr obișnuit în ceea ce privește eclipsele. Aproape în fiecare an avem patru eclipse, dar ceea ce este mai rar în 2026 este faptul că vom avea două eclipse mari în luna august 2026. Se întâmplă mult mai rar ca o eclipsă de Soare și una de Lună să aibă loc în aceeași lună calendaristică, la scurt timp una după cealaltă, așa cum se întâmplă în luna august 2026.

Eclipsele din anul 2026 sunt împărțite în mod egal, două eclipse de Lună și două eclipse de Soare. Cele două eclipse de Lună vor fi pe data de 3 martie în zodia Fecioarei și pe 28 august în Pești, iar cele două eclipse de Soare vor fi pe data de 17 februarie în Vărsător și pe 12 august în Leu.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 

Prima eclipsă a anului, din data de 17 februarie, este o eclipsă inelară de Soare care va fi vizibilă din Oceanul Indian și Antarctica, oferind un spectacol cosmic impresionant pentru cei aflați în aceste regiuni. Este denumită eclipsă inelară, deoarece Soarele va fi acoperit aproape complet de Lună, dar conturul lui auriu va rămâne vizibil de jur împrejur, asemeni unui inel.

Eclipsa totală de Lună din 3 martie 2026

La două săptămâni distanță după eclipsa de Soare vom avea o eclipsă totală de Lună pe data de 3 martie 2026. Aceasta va putea fi admirată din Oceanul Pacific, America de Nord, America de Sud, Asia și Australia.

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 

Această eclipsă totală de Soare este considerat cel mai spectaculos dintre fenomene astronomice în 2026. Din păcate, eclipsa nu este vizibilă din București. Doar în vestul țării poate fi observată, dar aici se va vedea ca o eclipsă parțială de Soare, deoarece luna va acoperi doar 38% din discul solar din unghiul de vedere al observatorilor din vestul României.

Fenomenul va fi vizibil în totalitate din zone precum Spania, Islanda, Groenlanda și nordul Portugaliei. Luna va acoperi complet Soarele, iar cerul se va întuneca pentru câteva minute, chiar înainte de apus. Așadar, cine vrea să se bucure de eclipsa totală de Soare din 12 august trebuie să călătorească în Spania sau Portugalia.

Eclipsa parțială de Lună din 28 august 2026

Ultima eclipsă din acest an va fi eclipsa parțială de Lună din 28 august 2026, vizibilă din Europa, America de Nord, America de Sud și Africa. Pentru observatorii din România, fenomenul va fi vizibil în a doua parte a nopții. Luna urmează să apună în faza de eclipsă parțială, spre orizontul vestic.

Cele mai mari fenomene astronomice 2026

Când va putea fi văzută Luna Plină

Iată calendarul celor mai importante fenomene astro din anul 2026 și cum pot fi ele observate din teren. Opozițiile planetelor Jupiter și Saturn sunt foarte importante pentru amatorii de astronomie, precum și ploile de meteori pe care le putem urmări pe timp de vară.

  • 3 ianuarie – La ora 19:15, pe data de 3 ianuarie, Pământul s-a aflat la periheliu, adică la cea mai mică distanță față de Soare.
  • 4 ianuarie – a avut loc maximul Quadrantidelor, în jurul orei 4:00, dar au fost greu de observat din cauza faptului că a fost Lună plină și cerul a fost luminat.
  • 10 ianuarie – Jupiter se afla la opoziție. A fost un moment optim pentru observații, planeta fiind vizibilă toată noaptea și foarte strălucitoare.
  • 20 martie – Echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea sunt egale. Începând de acum, zilele sunt tot mai lungi, iar nopțile mai scurte.
  • 21 iunie – Are loc solstițiul de vară, moment în care emisfera nordică primește cea mai mare cantitate de lumină solară. După această dată, zilele încep să scadă treptat în lungime, până la solstițiul de iarnă.
  • 6 iulie – La ora 20:30 Pământul se află la afeliu, cea mai mare distanță față de Soare.
  • 12 august – se petrece eclipsa totală de Soare care are loc chiar înainte de apus. Cel mai bine este vizibilă din nord-vestul țării, dar numai parțial, așa cum am explicat mai sus.
  • 13 august – Celebrul curent de meteori Perseide atinge vârful de activitate în această perioadă. Dintr-o locație cu cer întunecat, departe de lumina orașelor, se pot observa aproximativ 90 de meteori în fiecare oră.
  • 15 august – Venus se află la elongație estică maximă. Este cel mai bun moment pentru a observa planeta, sus, deasupra orizontului de vest după apus.
  • 28 august – O eclipsă parțială de Lună va putea fi observată începând cu ora 4:23.
  • 23 septembrie – La ora 3:05 are loc echinocțiul de toamnă. În emisfera nordică a Pământului începe toamna astronomică; în emisfera de sud, primăvara.
  • 4 octombrie – Saturn este la opoziție. Planeta este vizibilă toată noaptea și arată spectaculos chiar și prin cele mai mici telescoape.
  • 14 decembrie – Maximul Geminidelor, cea mai spectaculoasă ploaie de meteori a anului. În condiții ideale, se vor vedea aproximativ 120 de „stele căzătoare” în fiecare oră.
  • 21 decembrie – La ora 22:50 are loc solstițiul de iarnă sau solstițiul hibernal. Ziua este cea mai scurtă din an, iar noaptea cea mai lungă.

Fenomene spectaculoase cu planetele sistemului solar

Iată lista cu cele mai importante aliniamente planetare care vor transforma cerul nocturn într-un veritabil teatru astronomic, după cum informează Secția de „Științele Universului și ale Vieții” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.

  • 10 ianuarie 2026 – planeta Jupiter la opoziție (vizibilă toată noaptea);
  • 8 martie 2026 – planetele Venus și Saturn în conjuncție (seara);
  • 19 aprilie 2026 – ocultația Lunii cu roiul de stele Pleiadele (seara);
  • 9 iunie 2026 – planetele Venus și Jupiter în conjuncție (seara);
  • 15 august 2026 – planeta Venus la elongație vestică maximă (seara);
  • 25 septembrie 2026 – planeta Neptun la opoziție (vizibilă toată noaptea);
  • 4 octombrie 2026 – planeta Saturn la opoziție (vizibilă toată noaptea);
  • 16 noiembrie 2026 – planetele Marte și Jupiter în conjuncție (dimineața);
  • 25 noiembrie 2026 – planeta Uranus la opoziție (vizibilă toată noaptea).

Când vor avea loc cele mai frumoase ploi de stele

Fenomene astronomice în 2026

Pasionații de astronomie urmăresc cu atenție stelele căzătoare, mai bine zis ploile de meteori. Dintre cele mai frumoase fenomene astronomice în 2026, Perseidele și Geminidele vor fi cele mai spectaculoase, dacă le putem observa în condiții de cer perfect, întunecat și senin, fără poluare luminoasă.

22 – 23 aprilie – Liridele

5 – 6 mai – Eta Aquaridele

30 – 31 iulie – Delta Aquaridele

12 – 13 august – Perseidele

21 – 22 octombrie – Orionidele

16 – 17 noiembrie – Leonidele

13-14 decembrie – Geminidele 

Ce înseamnă Jupiter și Saturn la opoziție în astronomie

Opoziția lui Jupiter

Acest fenomen apare când planeta se află exact pe direcția opusă Soarelui pe cer, așa cum este văzută de pe Pământ. Altfel spus, Pământul se află între Soare și Jupiter. În mod concret, Jupiter răsare la apusul Soarelui și apune la răsărit, fiind vizibil toată noaptea.

Ce implică asta, concret:

  • Jupiter răsare la apusul Soarelui și apune la răsărit, fiind vizibil toată noaptea
  • Este cea mai strălucitoare și cea mai apropiată de Pământ din acel an
  • Detaliile de pe discul planetei (benzi, Marea Pată Roșie) se văd mai clar
  • Sateliții galileeni sunt mai ușor de observat chiar și cu telescoape mici sau binocluri

Cât de des are loc opoziția? Aproximativ o dată la 13 luni, pentru că Jupiter are o perioadă orbitală mult mai lungă decât Pământul. Opoziția este cel mai bun moment din an pentru a observa Jupiter — atât pentru astronomii amatori, cât și pentru cei profesioniști.

Opoziția lui Saturn

În astronomie, opoziția lui Saturn apare atunci când Saturn se află pe partea opusă Soarelui pe cer, văzut de pe Pământ, adică Pământul este între Soare și Saturn.

Ce se întâmplă la opoziție:

  • Saturn răsare la apusul Soarelui și apune la răsărit
  • Este vizibil toată noaptea, din amurg până dimineața
  • Se află la cea mai mică distanță față de Pământ din acel an
  • Are strălucirea maximă și se vede mai clar la telescop
  • Inelele sunt mai ușor de observat, iar uneori apare efectul de „strălucire” a inelelor (efectul Seeliger), când acestea par mai luminoase.

Opoziția lui Saturn se petrece aproximativ o dată pe an, la fiecare 12–13 luni, deoarece Saturn are o perioadă orbitală mult mai mare decât a Pământului. Opoziția este momentul ideal pentru a fotografia și studia Saturn, inclusiv inelele și sateliții săi principali (Titan, Rhea, Dione).

Foto: Shutterstock

