Perseidele. Ce influență au asupra zodiilor

Perseidele în 2019 se vor petrece în perioada în care luna este în creștere, atingând faza de Lună Plină pe data 15 august, prin urmare, ploaia de stele ar putea fi mai puțin vizibilă anul acesta.

Ce sunt Perseidele?

Pentru a înțelege care este legătura între Perseide și zodii, ar trebui să înțelegem ce reprezintă acest fenomen astronomic (nu astrologic!). Perseidele sunt cunoscute ca o ploaie de meteori și sunt asociate cu cometa Swift Tuttle. Mai exact, această cometă, în luna august, trece foarte aproape de pământ, iar ceea ce noi vedem pe cer și numim ploaie de stele sunt, de fapt, mici particule desprinse și lăsate în urmă de cometă, particule care se numesc meteoriți. Meteoriții sunt de dimensiunea unei grăunțe și în contact cu atmosfera pământului, se aprind și se dezintegrează.

Cum influențează Perseidele zodiile?

În astrologie este demonstrat că doar planetele, luminariile, Soarele și Luna, dar și asteroizii influențează, prin energie, prin undele emise, pământul și, implicit, viața noastră. O cometă nu este nici planetă, nici asteroid, iar meteoriții cu atât mai puțin, prin urmare Perseidele sau stelele căzătoare nu influențează sub nicio formă zodiile și, implicit, fenomenul nu are are nicio conotație astrologică.

Perseidele și superstițiile

Se spune că atunci când vedem o stea căzătoare este bine să ne punem o dorință pentru că aceasta se va îndeplini. Ei bine, conform acestei superstiții, care trebuie să admitem că este recunoscută în majoritatea popoarelor și culturilor lumii, Perseidele ne pot aduce un context favorabil pentru îndeplinirea dorințelor. Îți propun ca, în funcție de zodia ta,

Perseidele 2019 și contextul astrologic

Perseidele se petrec în perioada în care Uranus, planeta adevărului, a schimbărilor și a răsturnărilor de situație, își începe mișcarea retrogradă prin zodia Taur. Din acest punct de vedere, adevărul poate fi scos în evidență, secretele se pot elibera, simțim nevoia de mai multă libertate (de acțiune și gândire), dar și de reevaluare, reanaliză în anumite sectoare de viață.

De asemenea, tot acum se petrece o minunată conjuncție între Soare, aflat în zodia Leu, și Venus, planeta iubirii și a beneficiilor materiale, de asemenea, aflată în zodia Leu. La modul general, acest aspect ne potențează iubirea (iubirea de sine și iubirea pentru ceilalți), ne oferă șansa de a ne manifesta sentimentele, de a le recunoaște și a le intensifica, sau, în unele cazuri, de a le reaprinde. Și ce este mai frumos decât să stai alături de persoana iubită și să privești ploaia de stele căzătoare? Ei bine, privită din acest unghi astrologic, perioada în care se manifestă Perseidele, putem spune că are o influență asupra zodiilor. Și pentru că această conjuncție Soare-Venus din zodia Leu poate aduce, printre altele, împlinire, realizări, succes, vă propun să urmați tradiția și să vă puneți o dorință, însă nu la întâmplatre, ci în funcție sectorul pe care se formează beneficul aspect astrologic.

Persoanele care-și cunosc și ascendentul zodiacal, sunt sfătuite să-și citească atât previziunile pentru zodie, cât și previziunile pentru ascendent!

Berbec

Cei născuți în zodia Berbec pot să profite de Perseide și să-și pună o dorință sentimentală, legată de iubire sau de persoana iubită. Dacă sunt singuri, nativii își pot dori un partener, iar dacă sunt în relații de lungă durată își pot îndeplini dorința de a deveni părinți. Tot această conjuncție favorizează și zona artistică și creativă, iar pentru Berbeci întocmai acest sector este activat, prin urmare nativii care au legătură cu această zonă pot să-și dorească să aibă succes, pentru că, muncind cu devotament și pasiune, îl vor putea obține.

Taur

Cei născuți în zodia Taur pot să-și pună cu încredere o dorință legată de casă și familie. Fie să-și dorească să se înțeleagă mai bine cu părinții, fie să-și dorească să-și construiască propria familie. De asemenea, dacă dorința este legată de renovarea sau achiziționarea unei locuințe, nativii pot să plece la drum cu siguranța că vocea lor le va fi auzită.

Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni își pot pune o dorință legată de cursuri, poate să fie admiși la niște cursuri sau să primească înțelepciunea necesară pentru a ști ce domeniu să urmeze mai departe în viață. De asemenea, vor avea succes și se vor îndeplini dorințele celor care vor să treacă un examen sau să plece într-o călătorie.

Rac

Cei născuți în zodia Rac pot cere stelelor căzătoare să le aducă șansele și oportunitățile necesare pentru a-și îmbunătăți situația financiară și nu ar trebui să fie mirați dacă vor primi măriri de salariu în această perioadă sau li se va propune un job nou, o funcție nouă care să fie mult mai bine remunerată.

Leu

Cei născuți în zodia Leu trebuie să-și dorească ce este mai bine pentru ei, iar acest aspect poate însemna mai multă conștientizare de sine, mai multă înțelepciune în acțiuni, mai multă rațiune în gândire și mai puțin orgoliu, mai puțină mândrie și exuberanță. Nativii ar trebui să-și revalideze niște principii de viață, dar și modul în care realaționează cu cei din jur.

Fecioară

Cei născuți în zodia Fecioară pot să-și dorească să uite trecutul, să-l lase în spate cu tot cu amintiri și persoane. De asemenea, pot cere nu doar vindecare psihică și emoțională, dar și vindecare fizică, mai ales ameliorarea unor simptome ale afecțiunilor cronice.

Balanță

Cei născuți în zodia Balanță pot cere Universului să se împace cu o persoană dragă, să-și lărgească cercul de prieteni și cunoștințe sau, în mod special, cei care iubesc pe cineva din anturaj, pot să-și dorească să le fie împărtășite sentimentele. De asemenea, cei care speră într-o sponsorizare, într-o finanțare, într-un ajutor, susținere din partea cuiva nu ar trebui să stea pe gânduri, ci să profite de contextul astrologic de la Perseide.

Scorpion

Cei născuți în zodia Scorpion știu cu siguranță că dorința lor cea mai profundă în această perioadă este să avanseze într-o funcție, să-și schimbe locul de muncă cu unul care să-i pună mai mult în evidență, să-și schimbe un statut profesional, să-și îmbunătățească imaginea, prin urmare dorința este ca și pusă, mai este nevoie doar să facă tot ce este necesar pentru a se îndeplini.

Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător își pot pune o dorință care să aibă legătură cu o plecare în străinătate, cu o călătorie sau cu o vacanță. De asemenea, nativii pot cere să primească susținere în legătură cu un nou domeniu pe care își doresc să-l studieze, să-l aprofundeze.

Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn pot profita de perioada Perseidelor pentru a-și dori înlesnirea unor beneficii și avantaje materiale, pentru a-și dori îmbunătățirea situației financiare, iar acest aspect se referă în mod direct la banii, bunurile materiale pe care le pot obține împreună cu alții, prin intermediul partenerului de viață sau al asociaților. Cei care simt că în cuplu s-a stins flacăra pasiunii, trebuie să profite din plin de acest context să-și exprime sentimentele și dorințele cele mai intime.

Vărsător

Cei născuți în zodia Vărsător își pot pune cu încredere speranța în contextul astrologic al Perseidelor și își pot dori, fără rezerve sau rușine, să se căsătorească. Cei care visează să ajungă la altar își pot pune această dorință și o pot sugera fără temeri partenerului de viață. Cei singuri, fără îndoială, pot cere ca Universul să le înlesnească cunoașterea unei persoane alături de care să înceapă o poveste de dragoste. Dar Perseidele 2019 favorizează și zona profesională, în sensul de asocieri, colaborări și parteneriate, prin urmare Vărsătorii pot cere să dea lovitura în afaceri.

Pești

Cei născuți în zodia Pești își pot pune dorința de a se însănătoși după o boală sau de a găsi tratamentul necesar vindecării unei afecțiuni care nu le dă pace în ultima perioadă. Pe de altă parte, nativii care-și doresc o schimbare în sectorul profesional pot cere un nou loc de muncă sau mai multă ușurință în desfășurarea sarcinilor la job.

Sursă foto: pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro