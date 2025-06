Ce spun Emy de la Noaptea Târziu și soția Mădălina despre experiența de la Power Couple: „Nu am învățat nimic nou, doar ceea ce știe orice bărbat! Întotdeauna femeia are dreptate!”/ Exclusiv

Emy de la Noaptea Târziu și soția lui, Mădălina, se numără printre concurenții sezonului 1 Power Couple. Au rămas cu amintiri de neuitat și recunosc că sezonul 2 al show-ului de la Antena 1 l-au urmărit de acasă, de pe canapea.

Vara aceasta, pe lângă show-ul Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere și premiera mult așteptată a sezonului 9 Insula Iubirii, Antena 1 a programat și o serie de redifuzări a unor emisii care au câștigat atenția celor de acasă. Printre acestea, în fiecare sâmbătă și duminică, telespectatorii vor putea urmări, de la ora 20:00, primul sezon din Power Couple, show-ul prezentat de Dani Oțil.

Emy de la Noaptea Târziu: „Nu mă așteptam să ne revedem la TV cu sezonul 1 Power Couple! Voi fi, din nou, la fel de tensionat și voi suferi la fel de mult ca la filmări și la prima difuzare”

Printre concurenți s-au aflat Emy Popescu, simpaticul de la Noaptea Târziu, și soția lui, Mădălina. Aceștia ne-au vorbit, în exclusivitate, despre cum văd acum experiența și cu ce amintiri au rămas.

Surpriză, începând din acest weekend, sezonul 1 Power Couple este iar la Antena 1. Cum va fi să vă revedeți în această ipostază?

Mădă: Chiar a fost o surpriză pentru mine să văd promo-ul cu Power Couple sezonul 1, când așteptam cu sufletul la gură teaser-ul de la Insula Iubirii (râde – n.r.). Cu siguranță, o să am aceleași emoții ca la prima vizionare.

Emy: Chiar nu mă așteptam să ne revedem la TV cu sezonul 1 Power Couple! Voi fi, din nou, la fel de tensionat și voi suferi la fel de mult ca la filmări și la prima difuzare.

A trecut deja peste un an și jumătate de la momentul filmărilor. Ce amintiri mai păstrați de atunci, din Malta?

Mădă: Doamne, ce mult a trecut, deși atunci când am văzut promo-ul, am avut impresia că doar ce l-am filmat (râde – n.r.). Hmm… ce amintiri păstrăm din Malta, păi lucrul în echipă, nu? Că și în viața de zi cu zi, tot probe de Power Couple avem.

„Eu cred că aș fi scos proba cu butoiul și aș fi acceptat orice altă probă”

Emy: Noi păstrăm foarte multe amintiri din sezonul în care am participat! În primul rând, amintirile vii, care sunt prietenii pe care ni i-am făcut acolo și cu care am păstrat o legătură apropiată! Celelalte amintiri sunt proaspete pentru că am rămas fanii emisiunii. Si la difuzarea sezonului 2 ne-am pus în pielea concurenților și ne-am reamintit fix momentele prin care noi am trecut.

V-ați uitat și la sezonul 2? Au fost probe care v-ar fi plăcut să fie la voi și să eliminați probe din sezonul vostru?

Mădă: ⁠Bineînțeles că ne-am uitat la sezonul 2, am și fost fizic alături de concurenții prezenți la momentul respectiv în competiție. Eu cred că aș fi scos proba cu butoiul și aș fi acceptat orice altă probă. Mai ales cea cu instalația sanitară din baie și pusul tabloului pe perete (râde – n.r.).

Emy: Mi-au plăcut foarte multe probe din sezonul 2! Nu aș elimina nimic, din contră, m-aș fi băgat primul la proba aia cu butoiul, la care am fost eliminați, pentru că am rămas dator.

Ce planuri au Emy de la Noaptea Târziu și soția Mădălina, concurenți Power Couple sezon 1, pentru această vară?

Dacă priviți în urmă, ce lecții ați învățat despre voi înșivă, prin această participare?

Mădă: Dacă privesc în urmă și dacă ar fi să mă gândesc la ceea ce am învățat despre mine prin această participare… să nu mai fiu așa impulsivă. Cred că am învățat că pot să fac mult mai multe decât am crezut.

Emy: ⁠Nu am învățat nimic nou, doar ceea ce știam și ceea ce știe orice bărbat! Întotdeauna femeia are dreptate!

Cum arată vara aceasta pentru voi? Ce planuri de vacanță aveți?

Mădă: ⁠Această vară, pentru noi, este și cu muncă, și cu relaxare. Plus nunți, iar la una dintre ele suntem și nași. Iar de soare și de mare ne vom bucura abia în august, când probabil mergem si pe litoralul nostru (acasă la ai mei), cât și într-o escapadă rapidă pe la plajele altora.

Emy: Vara asta nu va avea nimic special, probabil o săptămână la soacra mea, la Mangalia, pentru că Mădă e fiartă să stea la bronzat. Si poate ceva pe aproape, câteva zile în Grecia, câteva zile în Turcia. Si multe chefuri acasă la prietenii mai bogați, care au curți și piscine!

