EXCLUSIV Alexandra Dinu, confidențele uneia dintre cele mai frumoase actrițe ale României

Este una dintre cele mai frumoase actrițe din România și își încântă mereu publicul cu aparițiile sale radiante și diafane. Alexandra Dinu a revenit în țara natală de dragul carierei, iar acum se simte fericită că poate readuce emoții în inimile publicului românesc.

La cei 40 de ani, pe care nu-i arată nicidecum, Alexandra Dinu se poate mândri cu un traseu profesional de excepție. S-a urcat, pe când era doar o adolescentă, în “caruselul” universului cinematografic și prin muncă, perseverență, pasiune și dorința de a se autodepăși a devenit un nume sonor în lumea filmului autohton și internațional. Și nu se oprește aici. Povestea Alexandrei Dinu merge mai departe în același mod discret, elegant și încântător prin care a reușit să ne cucerească de la bun început.

Cum ai simțit experiența “Românii au talent”?

A fost o experiență completă, cu o multitudine de sentimente și de persoane descoperite. Zilele de filmare pentru preselecțiile acestui sezon mi-au dat ocazia să ascult atât de multe povești frumoase, să mă emoționez când am văzut concurenți talentați, dar care nu realizau ce momente au oferit, să mă bucur când am trăit alături de ei apăsarea butonului de Golden Buzz. Acum e atât de frumos să văd rezultatul acelor zile de muncă, să văd cum cei de acasă trăiesc aceleași emoții prin care noi am trecut și cum concurenții au ocazia să fie cunoscuți de către public.

Cum a fost să lucrezi cu marile nume ale Hollywood-ului – Antonio Banderas, John Malcovich, Adrien Brody, Nicholas Cage? Cum sunt ei dincolo de sticlă? Și ce poți învăța de la astfel de oameni?

Înainte de a fi mari actori ai cinematografiei internaționale, aceștia sunt oameni, sunt caractere puternice și modele pentru oamenii care își doresc o carieră în domeniu. Am avut foarte multe de învățat din modul în care abordau scenele, din energia pe care o aduceau pe platourile de filmare și din momentele în care povesteau din experiențele lor anterioare. Mă bucur că am avut ocazia să îi cunosc și să îmi creez anumite relații cu ei.

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta pe plan profesional?

Faptul că am ajuns unde sunt, muncind. Am știut ce vreau să fac încă de la o vârstă fragedă, iar de la 17 ani am început să lucrez pentru a-mi îndeplini visurile. Eram încă foarte tânără când am plecat în Italia și am început să investesc timp pentru a-mi dezvolta cariera în actorie. Apoi, ani mai târziu, am avut curajul de a pleca în America și de a o lua de la capăt. Iar acum, iată-mă întoarsă în Europa, cu un proiect în țara mea natală, în locul în care mă întorc mereu cu drag.

În ultimii ani, în lumea showbiz-ului și a actorilor, au ieșit la iveală o mulțime de scandaluri legate de hărțuiri sexuale. Tu ești o femeie foarte frumoasă, te-ai confruntat vreodată cu situații neplăcute, în acest sens, pe plan profesional?

Nu, nu m-am confruntat cu astfel de probleme. Și cu siguranță mă întristează să citesc sau să aud despre femei care au fost nevoite să trăiască astfel de probleme. Sper ca toate aceste cazuri să iasă la iveală și să fie rezolvate.

Care a fost cea mai mare provocare pe platourile de filmare?

De-a lungul anilor, am avut parte de mai multe provocări. La ce m-aș putea gândi chiar acum ar fi faptul că pentru unul dintre filme a trebui să învăț Krav Maga (n.r. – un sistem de luptă eclectic dezvoltat în Israel, ce constă într-o combinație de tehnici provenite din box, aikido, judo și karate) într-un interval foarte scurt de timp, aproape 2 luni. Nu mai practicasem acest sport și, în plus, filmările aveau loc doar noaptea. Așa că, per total, a fost o provocare tot ceea ce a însemnat acel rol. O provocare frumoasă, de care mă bucur că am profitat atunci.

Regrete ai? Este ceva ce ai schimba dacă te-ai putea întoarce în timp?

Nu, nu am regrete și aleg să nu trăiesc cu gândul la lucrurile pe care le-am refuzat sau le-am ratat de-a lungul vieții. Cred că este greșit să facem așa ceva deoarece uităm să ne bucurăm de ceea ce avem. Eu asta am făcut: am ales mereu ce era mai important pentru mine, fie să petrec mai mult timp cu Mario sau cu familia mea, fie să fiu în altă țară pentru o filmare. Indiferent de ceea ce am făcut, consider că a fost ceea ce mă ajuta la acel moment.

Să ne așteptăm la o căsătorie în viitorul apropiat?

Niciodată nu spun “niciodată”. Cred în căsătorie și dacă voi simți că este ceea ce am nevoie, o voi face la momentul potrivit.

Ce relație ai cu fiul tău, Mario? Cum vă înțelegeți?

Ne înțelegem foarte bine. Având în vedere că l-am crescut singură și că am trecut împreună prin atât de multe etape din viață, avem o comunicare foarte deschisă. Mă bucur că putem sta de vorbă, indiferent de subiect și că ține cont de sfaturile mele. Cu toate acestea, sunt o mamă norocoasă: e un copil independent, care a știut mereu să învețe din propriile greșeli și care a știut să meargă pe drumul lui.

El ce planuri are pentru viitor? Îți va călca ție pe urme, vrea să devină actor? A moștenit pasiunea tatălui său pentru fotbal?

Momentan, cel mai important plan pentru el este să termine liceul cu bine și să treacă cu brio de examenele care-l așteaptă în vară. Cât despre ceea ce va face pe mai departe, vreau să-l las să aleagă ceea ce este mai potrivit pentru el și pasiunile lui. Niciodată nu am pus presiune pe el să aleagă anumite activități sau să facă anumite sporturi, ci dimpotrivă, l-am lăsat să aleagă și să vadă ce își dorește pentru mai departe.

Cum te menții într-o formă fizică atât de bună? Care este secretul frumuseții tale?

Îți mulțumesc pentru apreciere. Nu cred că există un secret anume, ci cred că este vorba despre a ști să găsești un echilibru între viața personală și cea profesională, între lucrurile pe care le mănânci și timpul pe care îl aloci pentru sport, între momentele dificile și timpul găsit pentru lucrurile care te fac să zâmbești.

Este ceva ce nu îți place la tine?

Consider că de-a lungul anilor am învățat să știu ce este important pentru mine, m-am concentrat mai mult asupra lucrurilor care îmi aduc bucuria și îmi liniștesc sufletul. Prin urmare, sunt la o vârstă la care sunt mulțumită de mine și decisă să investesc, în continuare, timp în dezvoltarea mea: atât personală, cât și profesională.

Ai vreun regim alimentar strict sau ești genul de persoană care poate mânca orice fără să se îngrașe?

Nu am un regim alimentar special, însă am mereu grijă la ceea ce mănânc. Evident, când am perioade mai aglomerate sau mai stresante, se întâmplă să mănânc mai multe dulciuri… așa că imediat ce trece acel moment, am grijă să le reduc și să recuperez cu mai multă mâncare sănătoasă. Practic, mă asigur că am un echilibru în alimentație.

Sport faci? Ești adepta activității fizice frecvente?

Da, fac sport și consider că este important pentru fiecare dintre noi să ne facem timp pentru sport. În primul rând pentru că ne dă energie și ne schimbă starea de spirit. În plus, ne ajută organismul și ne face să ne simțim mai bine în pielea noastră.

