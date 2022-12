Pasiunea ascunsă care îl calmează pe Adrian Mutu după fiecare meci pierdut: „Mă apuca 5 dimineața”

Adrian Mutu, fost fotbalist și actual antrenor a dezvăluit că are o pasiune ascunsă, de care nu foarte multă lume știe. Briliantul a mărturisit că aceasta este soluția prin care reușea în trecut să se calmeze, atunci când pierdea diferite meciuri.

Adrian Mutu are 47 de ani .S-a născut pe 8 ianuarie 1979, la Călinești. De-a lungul anilor a bifat trei căsnici, cea mai recentă cu Sandra Bachici, alături de care este căsătorit din anul 2015.

Adrian Mutu, despre viața cu patru copii și succesul în fotbal

Anterior, Adrian Mutu a mai fost căsătorit cu Consuelo Matos, timp de 8 ani până în 2013 și cu Alexandra Dinu, cea care a fost prima lui soție, timp de doi ani între 2001 și 2003.

Mutu are 4 copii. Mario Mutu, în vârstă de 20 de ani s-a născut în timpul căsătoriei cu Alexandra Dinu și a fost primul copil al fotbalistului.

În anul 2008, Consuelo, cea de-a doua soție a lui Adrian Mutu îi dăruia și o fiică, Maya, acum în vârstă de 14 ani. Tot cu aceeași soție, antrenorul mai are o fiică, Adriana, în vârstă de 16 ani. Mezinul familiei Mutu este băiețelul Tiago, născut în anul 2017

Pasiunea ascunsă a fotbalistului: „La mine în casă eu gătesc”

Dincolo de sport, Adrian Mutu recunoaște că are o pasiune pentru gătit. O pasiune despre care nu foarte multă lume știe. Fostul soț al Alexandrei Dinu spune că știe să facă orice fel de mâncare de la ciorbe și până la sarmale.

„Fac orice vrei tu. Sarmale, cirobă de perișoare. Fac sarmale, îmi e lene să le înfășor, dar restul….Fac tot felul de ciorbe. Dacă am chef, până să stau să îi spun soției mele pun eu mâna și fac mai repede. La mine acasă eu gătesc, nu gătește soția. Am acumulat multă experiență. Chiar dacă am femei care ne ajută în casă mie îmi place să fac eu pentru familia ei.”, a povestit Adrian Mutu la podcastul Tare de Tot, cu Viorel Grigoroiu.

Sportivul spune că acest lucru îl ajută să se relaxeze și a fost un remediu pentru el atunci când în trecut pierdea diverse meciuri ca antrenor.

„Din 2018, când am ]nceput antrenoratul, mi-am dat seama că dacă pierd un meci ca să mă calmez, găteam. Veneam după meci acasă și singuri, de nervii pe care îi aveam în mine mă apucam și găteam. Stăteam și mă apuca 5 dimineața acolo. Îmi luam ingredientele care îmi trebuie, nu vorbesc cu nimeni și îmi dădeam seama pe la 5 că am făcut vreo 4 feluri de mâncare”, a povestit el.

Relația lui Adrian Mutu cu cei patru copii

Fotbalistul spune că are o relație apropiată cu toți cei patru copii ai săi. Adrian Mutu a povestit că toți cunosc limba engleza, ceea ce îi ajută pentru a se înțelege mai bine între ei.

„Lucrurile stau bine. Ei vorbesc. În iarnă am fost în Dominicană cu Tiago, cu surorile lui. Avem grupul nostru, grupul cu copii în care vorbim mult”, a concluzionat sportivul.

