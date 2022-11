Adrian Mutu (43 de ani) a povestit în cartea sa autobiografică, „Revenirea din Infern” câteva detalii inedite legate de trecutul său amoros. „Briliantul” a recunoscut că, în adolescență, era foarte timid cu fetele. Mutu a spus că s-a îndrăgostit prima dată la un bal al bobocilor.

Ne cunoscuserăm la un bal al bobocilor, la Casa Studenților. Era cu trei luni mai mare ca mine și învăța la “Ion Barbu”, la doi pași de blocul meu. În tinerețe am fost foarte timid. Ca să încep să vorbesc cu o fată trebuia să îmi fac un plan întins pe câteva luni și, când ne întâlneam, nu mai știam ce să spun –a dezvăluit fostul fotbalist, în cartea sa, notează ciao.ro .

Mutu s-a lăudat în cartea sa că era un “specialist în săruturi”, reușind performanța să sărute o fată timp de două ore:

Cred că am adunat, la prima relație, 3 milioane de kilometri făcuți prin oraș, un ținut de mână și patru cuvinte rostite. Pot spune că am încercuit Piteștiul de mii de ori! Și mai vorbeam, așa, o dată la o oră și jumătate: “Ce faci?”, “Bine, bine!”. Și asta era tot!

Când am sărutat-o prima oară, voiam să fi făcut asta cu vreo 3 ore înainte, dar de unde tupeu? Nu mai spun de altele, că începeam cu degetul mic…

Adrian Mutu a trecut prin trei căsnicii. Prima oară, s-a căsătorit pe când avea 21 de ani cu Alexandra Dinu. Din relația celor doi, care s-a încheiat în 2003, a rezultat un băiat, Mario.

Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu 21, ea 19! Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am început să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas.

A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit înapoi, cred că la această vârstă un bărbat nu e copt, mai are de mâncat mămăligă. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc de tineri nu au șanse să rămână împreună, dar la noi nu a funcționat! – a dezvăluit Mutu în cartea sa, citat de gsp.ro .

A urmat căscnicia cu Consuelo Matos Gomez, care a durat opt ani. Adrian Mutu și Consuelo au două fetițe, Adriana și Maya.

Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim.