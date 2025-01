Laurette s-a despărțit de Magaye Gueye. Vedeta se mutase în Franța pentru a fi alături de fotbalist

Laurette Atindehou (41 ani) s-a despărțit de fotbalistul Magaye Gueye, după o relație de patru ani. Modelul chiar se mutase în Franța pentru a fi alături de bărbatul iubit, iar la începutul anului 2024 cei doi se și logodiseră, însă relația lor nu a mai funcționat.

Laurette s-a despărțit de Magaye Gueye

Laurette a început anul departe de Magaye Gueye, fotbalistul cu care a avut o relație aproape patru ani. Bărbatul chiar o ceruse de soție anul trecut, iar bruneta s-a stabilit în Franța împreună cu fiica sa pentru a putea fi alături de el. Cei doi au mai trecut prin despărțiri, dar de fiecare dată au decis să se împace. Acum, se pare că relația lor s-a încheiat definitiv.

„Nu mai sunt împreună de Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac. Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge”, a declarat Laurette pentru Cancan.

Vedeta a fost cea care a decis să pună punct, după ce a înțeles că lucrurile nu mai merg între ei, oricât ar încerca.

„Am simțit că evoluăm în direcții diferite, eu îmi doream ceva, el își dorea altceva, așa că am spus că e mai bine ca fiecare să meargă pe drumul lui, cu planurile sale. Dacă împreună nu avem planuri, putem să ne facem planuri separat. Nu ne-am certat, dar nu mai aveam aceeași viziune asupra vieții. Am stabilit de comun acord să o luăm pe drumuri diferite”, a explicat Laurette.

Vedeta a decis să rămână în Franța

Deși s-a despărțit de Magaye Gueye, Laurette este hotărâtă să rămână în Franța, unde și-a construit o nouă viață, atât ea, cât și fiica ei, Serena. Vedeta a dezvăluit că și-a făcut prieteni acolo și, deși nu a reușit să vândă casa pe care o deține în Tunari, a ales să se stabilească definitiv în Paris.

„Nu îmi este greu să rămân în Paris, mi-am făcut prieteni aici, m-am obișnuit. Fata mea, Serena, a fost un an în țară, iar din toamnă o să vină înapoi. Vrem să ne stabilim în Franța definitiv. La un moment dat aveam și casa la vânzare, dar nu am reușit să o vând. Nu am avut timp să mă ocup. Probabil voi mări chiria și o vom da spre închiriere, dacă nu o folosim, să nu stea degeaba, să o folosească altcineva”, a mai zis Laurette pentru publicația menționată anterior.

În urma relației cu fotbalistul francez, bruneta este hotărâtă să se ocupe mai mult de ea întrucât în ultime perioadă s-a neglijat. Astfel că, anul acesta, modelul vrea să dedice mai mult timp fiicei sale.

„Anul acesta vreau să mă plimb mai mult împreună cu fetița mea, să facem mai multe vacanțe împreună. Să mă focusez mai mult pe mine, să fiu mai atentă la ce înseamnă persoana mea că simt că m-am cam neglijat. Vreau lucruri noi, sunt deschisă spre lucruri frumoase, nu mai vreau probleme, stres și altele. Vreau să mă vindec”, a subliniat ea.

