Cum arată pensiunea lui Tudor Chirilă de la Porumbacu de Sus. Cât costă cazarea și care sunt primele impresii ale turiștilor: „Simpatica gazdă a remediat imediat”

Inspirat de Andreea Esca, Tudor Chirilă și-a făcut curajul de a intra în domeniul HoReCa. Antrenorul de la Vocea României a investit într-o pensiune în localitatea Porumbacu de Sus, unde a pus la dispoziția turiștilor o cazare de 5 stele. Citește în continuare pentru a afla cât costă să te cazezi în pensiunea solistului trupei Vama Veche.

Cum a ajuns Tudor Chirilă să investească într-o pensiunea la Porumbacu de Sus

Tudor Chirilă (50 de ani) a investit într-o proprietate veche dintr-un sat aflat în județul Sibiu. Porumbacu de Sus este același sat în care și Andreea Esca are o afacere în regim hotelier. Antrenorul de la Vocea României a oferit detalii rare despre pensiunea pe care o deține în Transilvania, în podcastul „Design Stories”, centrat pe arhitectură și design interior.

Tudor Chirilă a ajuns la Porumbacu în 2021, la insistențele Andreei Esca, care a copilărit acolo și care, mai târziu, a investit în mai multe proprietăți pe care le-a renovat și pus în funcțiune în regim hotelier.

„Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău. «Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău!» «Nu vin, nu vin, eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin?» Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și, la un moment dat, am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat (de vânzare – n.red.)”, a povestit Tudor Chirilă, în podcastul anterior menționat.

Citește și: Povestea complexului turistic deținut de Andreea Esca și Alexandre Eram la Porumbacu de Sus. Ce semnificație are numele Oberwood

Iubita l-a ajutat să amenajeze complexul

Așa a ajuns artistul să investească într-o pensiune în județul Sibiu. Gospodăria săsească aleasă de Tudor a fost renovată cu ajutorul arhitectului Johannes Bertleff. Acum, în aceeași curte se află trei corpuri care au fost introduse în circuitul turistic. Partenera de viață a lui Tudor Chirilă, Iulia Mîzgan, a fost cea care s-a ocupat îndeaproape de lucrări.

„A fost un stres uriaș pentru ea. Dacă această proprietate s-a ridicat, i se datorează ei, mie mai puțin”, a mărturisit solistul.

Citește și: Cât costă cazarea într-una dintre casele Andreei Esca din Sibiu

Primele impresii ale turiștilor

„Porumbacu 216” oferă cazări moderne și confortabile, iar turiștii care au trecut pragul locației au fost încântați de experiență, oferind recenzii de 5 din 5 stele. Pensiunea dispune de mai multe opțiuni de cazare. Potrivit Libertatea.ro, o casă cu un dormitor pentru două persoane costă 1.140 lei pentru minim două nopți. În paralel, o casă de vacanță pentru șase persoane ajunge la 2.500 lei pentru două nopți. Opțional, oaspeții pot opta pentru mic dejun la 65 lei/persoană.

Amplasată într-o zonă liniștită, la 38 km de Piața Unirii din Sibiu, pensiunea dispune de WiFi gratuit, grădină cu terasă, parcare privată și unități de cazare cu chicinetă și baie proprie.

Citește și: Cum arată „Casa albastră” de la Viscri a Prințului Charles

„Simpatica gazdă a remediat imediat.”

Investiția lui Tudor Chirilă în turismul local aduce un plus de valoare zonei și oferă turiștilor o experiență autentică în natură.

„Locația este extrem de comodă pentru cazare, pentru a explora bogăția zonei (Valea Avrigului). Proprietatea este nou-nouță, cu o mulțime de investiții de calitate superioară, atât în casele individuale, cât și în zona principală de luat masa/bucătărie. Există o grădină mare cu pomi fructiferi și suficient spațiu pentru a vă relaxa în liniștea de la poalele muntelui. Este perfect pentru familiile cu copii care au nevoie de mai mult spațiu, precum și pentru cuplurile care caută o modalitate autentică de a se relaxa și de a afla despre «gustul locului». Locul este nou-nouț, așa că e normal ca 1-2 lucruri să mai aibă nevoie de optimizare, dar nu a fost nimic pe care simpatica gazdă nu a remediat imediat”, a spus un turist, după ce a fost cazat la pensiunea lui Tudor Chirilă.

Până acum, din șase evaluări, locația are nota 10. Dintre cele șase categorii care pot fi notate, singura care nu are notă maximă este cea „Raport calitate/preț”, care a fost notată cu 9,6. Pentru personal, facilități, curățenie, confort și locație, nota este maximă.

Foto: Booking.ro

Urmărește-ne pe Google News