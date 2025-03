Cum arată Adela Popescu în costum de baie, la 38 de ani. Imagini de senzație din vacanță: „Asta este frumusețea naturală!”

Adela Popescu se bucură de o vacanță binemeritată, în Thailanda, iar aceasta a ales să își împărtășească cu fanii un moment de relaxare. Actrița a postat mai multe fotografii în costum de baie, arătând impecabil la 38 de ani și demonstrând că este în continuare într-o formă de invidiat.

Cum arată Adela Popescu în costum de baie, la 38 de ani

Adela Popescu (38 de ani) a decis să plece în vacanță în Thailanda, câteva zile binemeritate doar pentru ea. Destinația aleasă nu a fost deloc întâmplătoare, întrucât Radu Vâlcan filmează acolo pentru noul sezon Insula Iubirii. Și… pentru că are mult timp la dispoziție, prezentatoarea de televiziune își ține urmăritorii la curent, postând diferite imagini sau videoclipuri.

Vedeta a postat și o serie de fotografii de excepție din vacanță, ținând cont că a făcut un shooting în… costum de baie. Nu putem să nu remarcam faptul că aceasta arată excepțional la 38 de ani, fiind într-o formă de invidiat, chiar și după ce a devenit mamă de trei copii. Cu un zâmbet larg și o atitudine pozitivă, Adela a schimbat mai multe costume de baie și s-a lăsat fotografiată, iar rezultatul a fost WOW. Imaginile le puteți vedea în Galeria foto a articolului.

Bineînțeles că postarea a strâns mii de aprecieri și comentarii, fanii acesteia au avut doar cuvinte de laudă la adresa ei. „Când o să fiu mare vreau și eu să arăt ca tine, la 38 ca la 18 👏🏻 și dupa 3 sarcini 🫶🏻🫠🙌🏻”, „Esti minunata.🔥🔥🔥 Si el VEDE ca un barbat minunat. That’s what LOVE is all about. ❤️”, „Asta este frumusețea naturală, să ajungi la o vârstă , să ai copii și totuși să fi frumoasa!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Adela Popescu la postarea respectivă.

Cum se menține în formă

În ceea ce privește alimentația, Adela Popescu are mare grijă să facă alegeri corecte, iar acest lucru se datorează în mare parte soțului ei, Radu Vâlcan. Actrița povestește că, în familia lor, mâncarea sănătoasă este o prioritate, iar soțul ei este cel care se asigură că doar alimentele sănătoase și de calitate „intră” în casa lor.

„La alimentație, de regulă, nu fac greșeli mari, pentru că Radu e foarte atent. E foarte atent la alimentație. La noi în casă intră doar alimente bune și doar permise”, spunea Adela Popescu.

Foto – Instagram

