Ștefana Peev a dezvăluit sexul bebelușului. Este însărcinată a treia oară

La sfârșitul lunii februarie, Ștefana Peev, fosta concurentă de la Bravo, ai Stil!, a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară. Acum, influencerița a anunțat și sexul bebelușului, prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele sociale.

Ștefana și Maximilian Peev trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani. Cei doi îndrăgostiți au împreună doi băieți superbi, pe Leo și Eron, iar anul acesta vor deveni părinți pentru a treia oară. Anunțul a fost făcut chiar de influenceriță, pe contul său de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele din viața sa.

„Bebe numărul 3 este pe drum și va ajunge în august 2025”, au scris Ștefana și Maximilian Peev în dreptul unui Reel comun.

Acum, familia Peev a plecat într-o vacanță de vis, iar destinația aleasă a fost Maldive. Pentru a face escapada și mai specială, cei doi au plănuit să afle acolo sexul celui de-al treilea copil. Astfel, alături de băieți, au organizat pe plajă gender reveal-ul, având baloane roz și albastre, dar și un tort care urma să le dezvăluie dacă vor fi părinți de fetiță sau de băiețel.

Tortul avea umplutura albastră, ceea ce înseamnă că… Ștefana și Maximilian Peev vor avea încă un băiețel. Momentul a fost filmat în întregime și postat ulterior pe rețelele sociale, reușind să strângă peste 15.000 de aprecieri și sute de comentarii.

„Ooooo, bine ati venit in lumea noastra! Va fi minunaaaat!”, „Max a înțeles ca naționala noastră e în pericol și salvează onoarea țării de unul singur.”, „Eu ti-am zis de la Leo ca te vad mama de 3 baieti 😂😂 felicitaari! ❤️❤️ sa va bucurati de familia voastra minunata!”, „Yeeeeees , sa vina barbatii adevarati din familia Peev sa faca lucruri frumoase in Lume si femeile fericite 😅❤️ Va iubiiiiiiiim ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, au fost doar câteva comentariile primite.

Cum s-au cunoscut Ștefana și Maximilian Peev

Într-un interviu oferit pentru publicația noastră, fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! povestea că s-a cunoscut cu soțul ei pe când avea 17-18 ani. Deși nu au format un cuplu de atunci, cei doi îndrăgostiți s-au întâlnit la un an distanță și de atunci au rămas împreună.

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, povestea Ștefana în iunie 2019.

