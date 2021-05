Prin ce chin a trecut Raluca Pastramă după divorțul de Pepe: „Erau zile când nu mâncam deloc”

Pepe (41 de ani) și Raluca Pastramă (28 de ani), au anunțat că s-au despărțit în noiembrie 2021, iar câteva luni mai târziu, în februarie 2021, au divorțat la notar. Cei doi se căsătoriseră civil în aprilie 2012, iar în iulie 2014 s-au cununat religios. Artistul și fosta sa soție au împreunp două fete, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani).

Raluca Pastramă a povestit prin ce perioadă grea a trecut după divorțul de Pepe, într-un interviu pentru Antena Stars. Aceasta a mărturisit că din pricina suferinței nu a putut mânca zile întregi, iar asta a afectat-o destul de mult.

„Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbra. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc”, a spus Raluca Pascu, potrivit spynews.

Frumoasa brunetă a recunoscut faptul că nici acum nu a trecut în totalitate peste despărțire: „Mi-e mai greu în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească.”

Raluca Pastramă a dezvăluit că rugăciunile au ajutat-o foarte mult să se reechilibreze emoțional: „De rugat mă rog, tocmai ce am terminat 40 de zile Acatistul Maicii Domnului. Am rugăciuni pentru familie, casă, copii. Am reușit să mă regăsesc. Eram extrem de căzută. Doar cine a trecut prin asta poate înțelege. Dar ceea ce contează cu adevărat este să găsești puterea să mergi mai departe.”

Întrebată dacă Pepe regretă faptul că mariajul lor s-a terminat, Raluca a răspuns că cel mai probabil regretă toată situația: „Nu știu dacă mă regretă, e mult spus. Cred că regretă situația în sine, sunt sigură că nimeni nu vrea să ajungă să divorțeze sau să nu mai fie fericit. Asta a fost povestea noastră, atât a fost să fie”, a mai spus Raluca Pastramă.

Sursă foto: Instagram