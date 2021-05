Rona Hartner (48 de ani) a divorțat de soțul ei, Herve Camilleri. Fosta pereche s-a căsătorit pe 5 octombrie 2019, în Franța, unde artista locuiește de mai mulți ani. Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiică, Rita Sumalya, în vârstă de 12 ani. Micuța vrea să-i calce pe urme mamei sale, anul acesta începând conservatorul.

Rona Hartner divorțează de soțul ei, Herve Camilleri

Intrată virtual în direct în emisiunea Vorbește Lumea, Rona a vorbit în premieră despre despărțire. „Psihologic, dacă nu am vorbit o lună și jumătate despre această chestie [despărțirea], înseamnă că a fost destul de greu, dar cred în continuare că Dumnezeu este acea lumină în întunericul vieții noastre. (…)

Eu sunt o persoană puțin mai pudică și nu-mi place să le povestesc oamenilor când sunt chestii mai grele. Prefer să nu apar, să nu îngreunez și eu altora viața. Acuma am depășit momentul.

Pentru mine viața continuă cu Iisus Hristos, așa cum a fost. 10 ani am fost singură, 3 ani am fost cu Herve, 3 ani foarte frumoși cu 3 proiecte muzicale care vor fi lansate în această vară. Eu îmi continui drumul.

Da, am rămas prieteni. Când e o evidență că ceva nu merge, n-are sens…, adică suntem creștini, eu îl binecuvântez, el mă binecuvântează, dar suntem separați. Important este, după o anumită vârstă, să mă pun eu pe locul 2, nu contează ce simt eu, n-am voie să am vreo cădere, important este să fiu alături de fiica mea, ea să fie fericită.

Am trăit ce viață am vrut și acum trebuie să o pun pe locul 2, e și normal. (…) La prima căsătorie am simțit că soțul a sărit din barcă, m-a lăsat singură, aici am ajuns împreună la același liman, dar barca, proiectul nostru, nu mai era. Au fost trei ani de foc de artificii”, a declarat Rona Hartner.

Citește și:

Cristina Spătar și iubitul ei s-au despărțit. Cine a pus punct relației lor?

Cum arată acum actrița Jennifer Dumitrașcu, Carina din serialul „Îngerașii”

Cum se comporta Prințul William în prezența lui Kate Middleton, în timpul facultății

Oana Roman a spus ce relație au acum părinții ei, Mioara și Petre Roman

Rona a învins cancerul de colon

Timp de 20 de ani, actrița a fost stabilită în Paris, de unde s-a mutat apoi pe Coasta de Azur. „Stau la cinci minute de plajă”, dezvăluia anul trecut. Artista locuiește în regiunea de coastă a Franței.

Rona a învins cancerul de colon. „Când am avut cancerul, m-am întrebat ce Sfântă a trecut printr-o boală care pare incurabilă, care poate fi incurabilă. Și m-am gândit la Marta Roba. Ea a scris un act de abandon la providența și la voința lui Dumnezeu în care își abandona toate planurile vieții și toate visele ei.

La 26 de ani ea a paralizat. Apoi am abandonat și eu totul lui Dumnezeu. M-am abandonat lui Dumnezeu complet. Am avut pace interioară pentru că am știut că Dumnezeu mă va purta. M-am dus la doctor și le-am zis să taie tot ce găsesc și nu le convine.

Eram în fază 3A. După care m-am rugat. Eram în fază foarte avansată. Peste un an de zile aveam patru”, declara Rona în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii La Măruță.

Foto: Facebook