Cristina Spătar (48 de ani) și iubitul ei, Tiberiu Vărzaru (27 de ani), s-au despărțit după aproape 5 ani de relație. Relația lor a început la scurt timp după divorțul solistei de fostul ei soț. Cristina și fostul ei soț au împreună doi copii, un fiu și o fiică, Albert și Aida.

Cristina Spătar și iubitul ei s-au despărțit. Cine a pus punct relației

„Fix de la divorț suntem împreună. L-am cunoscut cu vreo două luni înainte. M-a încurajat. Eram prieteni. (…) Am devenit confidenți, iar după divorț m-a curtat asiduu, m-a încurajat și am zis de ce nu.

A fost omul potrivit la locul potrivit. E o diferență mare de vârstă între noi. Eu n-am simțit-o ca un dezavantaj. Sincer, nu-mi fac planuri de viitor și nici nu am așteptări. Trăiesc bine. Îmi pare bine că a avut o relație bună cu copiii de la început. (…)

Nu-mi fac niciun plan, nimic. Nu mă mai mărit. Asta cu măritatul nu. Stăm așa. Cred că hârtia aia nu face decât să împartă niște bunuri la un moment dat sau să pierzi tot.

Am discutat despre căsătorie, el ar vrea, eu sunt reticentă. Am o vârstă, am împlinit 48 de ani. Trece timpul peste toată lumea. (…) El are 27 de ani”, declara Cristina în ianuarie 2021, în emisiunea La Măruță.

„Am luat o pauză, așa am decis de comun acord. Relația mea cu Tibi e în pauză. Nu știu cum va reacționa, dar este destul de matur să știe despre ce e vorba. El în general știe toate amănuntele din viața mea”, a declarat Cristina Spătar recent, la Antena Stars.

Cristina Spătar, despre divorț: „Pentru mine el era totul”

„[A fost] foarte greu, nu mă așteptam. Una e să te căsătorești cu un tip care știi că e foarte curtat și bogat și că toate femeile îl vor. Te aștepți să vină într-o zi una care să i se pară lui mai frumoasă. Alta e să fii căsătorită cu un băiat simplu care pornește în viață o dată cu tine și într-o zi zice: «La revedere, nu mai vreau».

A fost o perioadă mai delicată. Ultimii 2-3 ani. Am înțeles mesajul, pentru că lipsea foarte mult de acasă. Pentru mine el era totul pentru că nu am mamă, nu am pe nimeni, Pentru mine, el și familia lui erau totul”, mai povestea Cristina despre divorț în trecut.

„Divorțul a fost pe loc. La notariat. [Cu pensia alimentară] este da, un proces, dar nu îmi place să vorbesc despre asta. De ceva timp. Nu am reușit să ajungem la un numitor comun. Copiii merg și la el din când în când. Vine îi ia.

Noi nu vorbim deloc. (…) Nu avem ce să ne mai spunem. Copiii sunt mari și el a hotărât așa, așa să fie. 9 ani am fost căsătoriți și am divorțat în urmă cu 4 ani și jumătate. 9 ani de căsnicie. (…)”, a mai spus.

