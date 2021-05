Oana Roman (45 de ani) s-a vaccinat anti-COVID-19 cu Pfizer. În urma rapelului, vedeta TV le-a împărtășit urmăritorilor săi ce simptome a avut, dar și de ce a luat decizia de a se vaccina.

Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome a avut după rapel

„Am 12 ore de la rapel. Mă doare locul în care am fost injectată și acum a început să mă doară un pic capul. Am luat un paracetamol. Nu am febră, nu am frisoane. Deocamdată sunt ok”, spunea Oana în mediul online, pe 11 mai 2021.

Următoarea zi, vedeta TV a adăugat: „Am făcut deja multe drumuri de azi dimineață până acum. De vreo oră am început să am un pic de simptome. Mă dor oasele foarte tare și am o stare… mă simt de parcă m-a bătut cineva cu un par. Mă duc acasă să iau niște paracetamol și să mă odihnesc un pic”.

„În ultimele șapte-opt luni, cel puțin, foarte multă lume din jurul meu s-a îmbolnăvit. Din păcate, unii dintre ei au făcut forme foarte grave ale bolii. Unii au murit, tineri, aparent nu neapărat bolnavi de altceva.

Din momentul ăla, am început să trăiesc cu spaimă și cu mare frică să nu cumva să fac o formă nasoală și să trec prin chinuri. Nu vreți să știți câte teste rapide mi-am făcut, câte teste PCR. Cum mă durea capul, mă lua panica grav de tot și mergeam și făceam test.

Acum, vaccinată fiind, chiar dacă mă infectez, o să fac o formă ușoară. Am prieteni care au avut forme ușoare, dar au rămas cu sechele, nu pot respira cum trebuie, obosesc. Și așa eu sunt o anxioasă și o panicoasă. Acum sunt liniștită cu decizia pe care am luat-o”, a explicat Oana în mediul online.

Oana și fostul ei partener de viață, Marius Elisei (34 de ani), au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, după șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 7 ani.

„Evident [țin legătura cu Marius], avem un copil împreună. Cu Marius vorbesc aproape zilnic. Nu mi-a fost și nu îmi este ușor, dar [divorțul] a fost o decizie conștientă și asumată”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Ce așteptări are Oana Roman de la viitoarea relație

„Sunt foarte multe așteptări și atunci, dacă va mai fi să fie, va trebui să aleg cu foarte mare grijă. Primează ca Isa să fie ok, [deci] să înțeleagă că am un copil care este o prioritate pentru mine.

Cel mai important, la vârsta pe care o am, este să simt că pot găsi un bărbat lângă care să mă simt în siguranță. Să știu că mă pot baza pe el, că mă poate sprijini în tot ce am de trăit și de făcut. Nu a apărut nimeni în viața mea”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Foto: Instagram