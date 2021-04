Invitat în platoul emisiunii La Măruță, actorul Andrei Aradits (47 de ani) a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a descrie mai multe vedete într-un singur cuvânt. Despre Antonia (31 de ani), actorul a spus că este „frumoasă”, iar despre actorul Adrian Nartea (39 de ani) că este „spilcuit”.

Ulterior, Aradits a fost nevoit să o descrie pe Ozana Barabancea (52 de ani). Timp de 12 sezoane, Andrei a făcut parte din juriul emisiunii Te cunosc de undeva alături de Ozana, Andreea Bălan (36 de ani) și Aurelian Temișan (48 de ani).

Andrei Aradits, declarații surprinzătoare despre Ozana Barabancea și Oana Roman

Actorul a părăsit proiectul pentru a juca în serialul Vlad, difuzat de Pro TV. „Un cuvânt? Eram sigur că o să faci asta. (…) Aș vrea să spun un soare, dar aș putea să spun și eclipsă. Nu știu sigur, ceva între soare și eclipsă. Nimic. Mi-ai zis să zic un cuvânt. Prefer să zic lucruri vagi. Nu-mi place, mă pui să jignesc oameni”, a mărturisit actorul.

Ulterior, Cătălin a intervenit pentru a spune: „Nu te pune nimeni să jignești. Puteai să spui despre ea că este…”. „O floare”, a completat Aradits. „Cam ce floare?”, a întrebat Măruță. „O floare, un ceva, nu știu flori de-astea, pare ceva mai de morm… Nu știu ce floare. O floare, un bujor”, a încheiat Andrei.

În continuare, Aradits a spus despre actorul Anghel Damian (29 de ani) că este un „înger”, iar despre actrița Vichi Raileanu (32 de ani) că este „studentă”. Actorul i-a fost profesor coordonator la licență lui Vichi.

În final, actorul a fost pus să o descrie pe Oana Roman (44 de ani) într-un singur cuvânt. „Nu știu cine e. Nu văd. Cine e?”, a întrebat Andrei inițial. „Cred că mici. Nu știu, e un cuvânt care se potrivește, nu? E o persoană lângă care ai putea să mănânci mici, așa m-am gândit”, a încheiat.

Andrei Aradits formează de 18 ani un cuplu cu soția lui Andreea

Actorul și soția lui, Andreea, formează un cuplu de 18 ani. S-au cunoscut pe platourile de filmare și împreună au un fiu, Eric (14 ani). „Ne-am cunoscut pe platourile de filmare ale serialului În familie!. Ea lucra la producție.

Însă nu aveam curajul să fac primul pas, deși îmi făceam des de lucru prin biroul unde lucra ea. Până într-o seară, când mă trezesc cu un mesaj de la ea pe telefonul mobil care suna cam așa:

„Do you believe in love at first sight or should I walk by again?” (n.r. Crezi în dragoste la prima vedere sau trebuie să mai trec pe lângă tine încă o dată) Am zis: «Mm, hai să mă duc. Ceva-ceva tot o ieși în seara asta»”, mărturisea actorul în urmă cu ceva timp, într-un interviu pentru Femeia.ro.

„Am invitat-o pe fata asta la mine acasă să-i arăt ce muzică pe calculator compusesem. Mi-a mărturisit după ani că bănuia că-i un pretext… nu era. Chiar a ascultat aiurelile mele muzicale”, a mai povestit actorul.

