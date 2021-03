Actorul Adrian Nartea (38 de ani), protagonistul serialului Vlad, și partenera lui de viață, modelul și make-up artista Alina Ferinceac, au devenit părinți pentru a doua oară. Modelul a dat naștere unei fiice, Petra. Duminică, 7 martie, Alina și fiica perechii au revenit acasă din spital.

Adi Nartea, primele detalii despre botezul celei de-a doua fiice

Intrat virtual în direct în emisiunea Vorbește Lumea, actorul a vorbit despre cum a reacționat Mara când și-a cunoscut sora mai mică, dar și despre botezul micuței Petra. „[Mara] o ia pe Petra, o ajutăm să o țină în brațe. Adică sunt lucruri foarte, foarte frumoase până în momentul în care o să înceapă să fie geloasă.

Ne așteptăm și la partea aia. (…) E obligatoriu. Eu am crescut cu o surioară mai mare și tot timpul am avut impresia că soră-mea mai mare este cea privilegiată. Iar sora mea că eu sunt ăla privilegiat. (…) În mare, deocamdată, i-a fost dor de mami, cât a fost mami în spital, pentru că știa că o să fie operată de cezariană.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

Știa că trece prin niște momente grele și îi era dor de mami. Acum a venit mami acasă. Ne vede că petrecem mai mult timp cu Petra, dar este înțelegătoare. (…) În mare, deocamdată, suntem bine. Ne calibrăm, să zicem așa”, a declarat Adi.

Nu se grăbesc cu botezul

„Deja am mers prin toate lucrurile astea, cu alăptatul, cu hainele, cu mobilierul, pentru că pătuțul acesta este al Marei. Masa de înfășat, cântarul și toate celelalte lucruri sunt de la Mara.

La fel și botezul, vrem să-l facem tot așa, tot la prietenii noștri din localitatea Manasia. Toate lucrurile o să fie conform planului. Nu ne grăbim cu botezul. (…) E și perioada în așa fel. Nu ne grăbim neapărat. Deocamdată se bat nașii pe ea”, a mai spus actorul.

În luna februarie a anului acesta, Alina și Adrian au aniversat 11 ani de relație. În noiembrie 2020, invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, cuplul spunea despre sarcină: „Nu am refuzat ideea, dar nici n-am plănuit. Aveam altele pe cap, sincer, în momentul ăla”.

Întrebați apoi de ce le este teamă de această dată, Alina a completat: „La mine e cu răbdarea, clar. La mine o să fie dublu mami și sper să se mai domolească în partea asta mami, mami de 100 de ori. Eu sper doar să am răbdare suficientă. (…)

Imagini cu fiica perechii găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Mara a dormit mult timp cu noi. Abia la 3 ani am mutat-o din cameră. La 3 ani am înțărcat-o. Clar nu o să mai fim la fel de panicați. De alăptat clar voi alăpta, nu știu dacă la fel de mult.

La cum se simte situația acolo în burtă, am de-a face cu cineva foarte agitat. Domnișoara este mult mai agitată. (…) Am păstrat multe lucruri de la Mara. Am și dat o grămadă din ele. Dar am păstrat ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult”.

Foto: Instagram

Citește și:

Prințul Charles nu a mai vorbit cu Prințul Harry după ce acesta s-a separat de familia regală

Kate Middleton a făcut-o pe Meghan Markle să plângă înaintea nunții cu Prințul Harry

Cum arată și cu ce se ocupă acum Lucian Viziru. Locuiește de 7 ani în Germania

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro