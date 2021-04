Invitată în platoul unei emisiuni de televiziune, Lavinia Pîrva (36 de ani) a vorbit despre fiul ei și al lui Ștefan Bănică Junior (52 de ani), Alexandru, care va împlini 2 ani în luna mai a anului acesta. În cadrul aceluiași interviu, solista a spus câteva cuvinte și despre fiica lui Ștefan, Ana Violeta (13 ani).

Violeta este fiica artistului și a prezentatoarei TV Andreea Marin (46 de ani). Andreea și Ștefan au fost căsătoriți între anii 2006 și 2013. Solistul mai are un fiu, Radu Ștefan, în vârstă de 19 ani, din fosta relație cu Camelia Constantinescu.

„Alexandru semănă cu Ștefan când era mic. E blond. Noi suntem bruneți amândoi. Eu sunt o mamă relaxată, l-am lăsat să mai și cadă. Îl las să experimenteze. Acum, la doi ani, urcă scările, n-are treabă. Ștefan e mai exigent și mai panicat. Îi e frică să nu cadă, să nu se lovească”, a mărturisit Lavinia.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Ce părere are Lavinia Pîrva despre copiii lui Ștefan Bănică Junior, Violeta și Radu

„Cu frații lui mai mari se înțelege foarte bine. E o diferență de vârstă între ei. Violeta e superbă, e foarte talentată, cântă, compune. Sunt niște copii foarte reușiți, talentați. Ăsta mic are de la cine învăța”, a adăugat artista.

Într-un alt interviu, vorbind despre cel de-al doilea copil, artista a mărturisit că lasă totul să vină de la sine. „Nu mă gândesc la asta. Nici nu știu ce o să se mai întâmple în viitor”, a spus atunci.

„[Alexandru] este genul de copil bombă cu ceas. O am pe mama alături. (…) În mare parte, de când s-a născut Alexandru, este alături de mine. Am timp să lucrez. Dar da, în mare parte stau cu el.

Citește și:

Actorul Denis Ștefan, tată pentru a doua oară! Primele imagini cu burtica „bebelușei” Cristina

Cântăreața Celia a avut COVID-19: „A fost un coșmar pentru mine”

Andreea Marin, declarații cutremurătoare despre moartea mamei sale

Nu vreau să pierd nimic. Multe lucruri le fac de acasă. Am găsit o fabrică foarte aproape de mine care face aceste hăinuțe pe care eu le-am gândit. Sunt într-o perioadă foarte frumoasă. Sunt foarte fericită cu Alexandru. Este altceva. Doarme noaptea, da.

Ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru cumva în lumea lui și mă simt extraordinar de bine. Mă inspiră foarte mult Alexandru. Am făcut acest nou proiect pentru că, după cum bine știți, în timpul sarcinii eu am luat foarte multe kg.

De ce mă temeam, da. A venit pandemia, nu am ieșit din casă, nu mi-am schimbat garderoba. În momentul în care am avut voie, am plecat să fac cumpărături. Nu am găsit nimic să mi se potrivească, să-mi placă. Am făcut mai multe ținute care au avut succes la prietenele mele. (…) Este un lucru care-mi place”, a mai dezvăluit Lavinia atunci.

Lavinia și Ștefan s-au căsătorit în Bulgaria în urmă cu trei ani. Alături le-au fost doar câțiva membri ai familiei și cei mai apropiați prieteni. „Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit și mi-am dorit să fac acest pas acolo. În Bulgaria sunt niște locuri extraordinare.

Ne-am dorit să facem acest lucru discret, am avut alături de noi persoanele care ne iubesc cu adevărat. Cununia religioasă a fost făcută în România. Am avut și două domnișoare de onoare, prietenele mele. Nașii sunt buni prieteni, care nu sunt cunoscuți publicului, nu sunt artiști”, mai declara Lavinia Pîrva în 2018.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro