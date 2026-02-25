Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la un concert susținut în Moldova. Fanii, îngrijorați de starea de sănătate a artistului

Dan Bălan și-a șocat fanii care au participat la concertul susținut zilele trecute în Republica Moldova. Artistul a urcat pe scenă vizibil slăbit și schimbat, ridicând semne de întrebare cu privire la starea lui de sănătate. Cu toate acestea, cântărețul a oferit un show de neuitat.

Dan Bălan, de nerecunoscut la un concert în Republica Moldova

Dan Bălan, carismaticul artist care a cucerit inimile fanilor din întreaga lume, a stârnit îngrijorări după ultima sa apariție în Republica Moldova. La primul concert al turneului „SOUNDSTALGIC” din țara natală, artistul a apărut vizibil schimbat, iar transformarea sa fizică a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Pe 22 februarie 2026, Dan Bălan a urcat pe scena din Chișinău în fața unui public numeros și emoționat. Deși performanța sa a fost la înălțime, fanii nu au putut să nu observe că artistul părea mult mai slab și purta ochelari de vedere.

Imaginile și videoclipurile de la eveniment au devenit rapid virale, declanșând un val de speculații și comentarii despre starea de sănătate a cântărețului.

Fanii, îngrijorați după apariția artistului

Pe rețelele de socializare, mulți dintre admiratorii săi și-au exprimat îngrijorarea: „A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea. Super artist, are voce, carismă, tot, dar noroc în dragoste nu prea”.

Alt fan a comentat: „Sigur este Dan Bălan? Parcă nu îmi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”.

Deși unii au remarcat schimbările apărute în aspectul său fizic, alții i-au lăudat în continuare vocea inconfundabilă și energia contagioasă de pe scenă.

„Îmi pare rău, arată straniu… Dar vocea este inegalabilă. Bravo, Dan Bălan!”, a scris un alt utilizator pe rețelele sociale.

Chiar dacă transformarea fizică a artistului a fost în centrul atenției, Dan Bălan a demonstrat că nu și-a pierdut farmecul și talentul care l-au consacrat. Atmosfera din timpul concertului a fost una electrizantă, iar piesele lui au ridicat publicul în picioare.

„Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Arată foarte schimbat! Sper să fie bine din punct de vedere al sănătății”, a notat un alt fan în mediul online.

Sursă foto: TikTok

