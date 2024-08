Mircea Lucescu, noul selecționer al echipei naționale a României, trăiește o poveste de iubire de peste 50 de ani cu soția lui Neli, femeia care i-a dăruit un copil. S-au cunoscut pe vremea când erau studenți, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Mircea Lucescu, poveste de iubire ca-n filme. Cum a cunoscut-o pe Neli, cea care i-a dăruit un fiu

Mircea Lucescu, în vârstă de 79 de ani, și soția lui, Neli, s-au cunoscut în urmă cu peste 60 de ani și sunt căsătoriti de 57. În timp ce soția antrenorului a ales să rămână departe de luminile reflectoarelor, acesta a dezvăluit, la un moment dat, că ea este cea care se ocupă de casă și familie, în timp ce el s-a dedicat meseriei sale.

Mircea Lucescu a povestit, în urmă cu ceva timp, unde a cunoscut-o pe soția sa, Neli, și cum a început povestea lor de iubire care dăinuie de 60 de ani.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere. Nu vorbeam, dar s-a întâmplat să luăm acelaşi tramvai din Grozăveşti. Eu eram la mijloc, ea era în faţă. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât şi eu, cu toate că mai aveam de mers şi m-am oferit să-i duc bagajul”, a povestit actualul selecționer al echipei naționale a României, în trecut, la Antena Stars.

Răzvan Lucescu, singurul copil al cuplului

Antrenorul a profitat de ocazie pentru a-i aduce soției sale aprecierea meritată pentru tot ceea ce face pentru familia lor.

„Deciziile financiare le iau eu. Cea care se ocupă de familie este soţia. Neli are grijă de toţi, de strănepoţi, de nepoţi, de Răzvan…. E firavă aşa, dar e foarte puternică. Când îşi pune ceva în cap, realizează”, a precizat Mircea Lucescu.

Singurul copil al cuplului, Răzvan Lucescu, s-a născut pe 17 februarie 1969. La rândul lui, acesta are doi copii, pe Matei și Maria-Luiza Lucescu.

Ce avere are Mircea Lucescu

Mircea Lucescu nu are succes doar în lumea sportivă, ci și în cea a afacerilor. Potrivit ultimului top Capital, selecționerul are o avere de 35 milioane euro și deține mai multe terenuri în diferite zone din țară. De asemenea, el a ales să-și investească banii în mai mule proiecte imobiliare de succes.

Unul dintre ele, denumit Rahmaninov 38, se află în zona Floreasca din București, aproape de lac. Blocul de opt etaje, cu 32 de apartamente, valorează peste 10 milioane de euro. Cel mai ieftin apartament este cotat la 250.000 de euro, în timp ce penthouse-ul aflat la ultimul etaj a fost vândut pentru 1.2 milioane euro, iar locul de parcare aferent cu 50.000 euro.

În 2020, antrenorul român a dezvoltat un proiect imobiliar de 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, în zona Lacului Morii din Sectorul 6, alături de afaceristul Dimciu Tașu, conform Profit.ro.

De asemenea, Mircea Lucescu deține o livadă la Iași.

„Nu multă lume știe. Nea Mircea este apropiat de Iași. Are business-uri în Iași. Acolo nu e pentru bani, e pentru livadă, de unde aduce fructele proaspete acasă. Nu are nimeni terenul ăla. Este în zona cea mai top din Iași”, a dezvăluit Florin Prunea la începutul acestui an, potrivit ProSport.

La rândul lui, Gigi Becali a confirmat că Mircea Lucescu are o avere impresionantă.

„Bani mulți are, sute de milioane”, a precizat latifundiarul.

