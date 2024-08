Dylan Conner și iubita lui, împreună la Jocurile Olimpice 2024, în ipostaze rare. Cum s-a fotografiat fiul Nadiei Comăneci

Dylan Conner, fiul Nadiei Comăneci, a fost nelipsit de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Tânărul, în vârstă de 18 ani, s-a fotografiat cu iubita lui în Franța, în ipostaze adorabile.

Cum s-au fotografiat Dylan Conner și iubita lui la Jocurile Olimpice 2024

Dylan Conner, fiul legendelor gimnasticii mondiale Nadia Comăneci și Bart Conner, a mers cu iubita lui, Scarlette la Paris pentru a asista la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice. Vremea a fost ploioasă în Franța, la începutul jocurilor, așa că Dylan și Scarlette au fost nevoiți să poarte pelerine de ploaie pentru a asista la momentele sportive. Înainte de începerea jocurilor, cei doi s-au fotografiat purtând ținute elegante, asortate, în dreptul unei structuri decorative ce simbolizează cele cinci inele olimpice.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe imagini cu fiul Nadiei Comăneci și iubita lui la JO 2024.

Dylan Conner a terminat liceul în această primăvară. El locuiește cu familia sa în Oklahoma, Statele Unite ale Americii, unde a avut loc și petrecerea de absolvire. Dylan și Scarlette s-au îmbrăcat elegant pentru ceremonie, ea optând pentru o rochie argintie cu bretele subțiri, iar el cu un costum gri și o pălărie de cowboy.

Cum și-a crescut Nadia Comăneci fiul

Nadia Comăneci și soțul său, Bart Conner, nu au fost excesiv de stricți cu educația și creșterea singurului lor fiu. Ei l-au susținut întotdeauna în tot ce și-a dorit să facă și nu l-au înfluențat să aleagă o direcție anume în viață.

„L-am lăsat să-și aleagă singur ceea ce dorește să facă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Am fost însă mereu alături de el și de fiecare dată am avut grijă să ne facem programul în așa fel încât cel puțin unul dintre noi să rămână acasă cu el” – spunea Nadia Comăneci, acum câțiva ani, citată de Libertatea.



Dylan a fost botezat de Anastasia Soare, supranumită „Regina sprâncenelor”, fondatoarea companiei “Anastasia Beverley Hills” și bună prietenă cu marea noastră campioană olimpică. În ziua în care tânărul a împlinit 18 ani, Anastasia a fost nelipsit[ de la petrecere.

„A fost un eveniment foarte frumos organizat. Eu am fost destul de emoţionată. Parcă ieri îi făceam botezul, iar astăzi este un bărbat în toată puterea cuvântului. Trec anii pentru fiecare dintre noi şi realizăm asta atunci când ne vedem copiii mari” a spus Nadia Comăneci pentru Orange Sport.

Dylan și Scarlette sunt colegi de școală și formează un cuplu de câțiva ani.

„Se înțeleg foarte bine și asta mă bucură cel mai mult. Sunt colegi de școală”, a declarat Nadia Comăneci pentru prosport.ro despre iubita lui Dylan.

Nadia Comăneci l-a întâlnit pe Bart Conner în 1976, în anul în care a scris istorie la Montreal, devenind prima sportivă din lume care a luat nota 10 la paralele. La momentul respectiv, s-a creat confuzie cu privire la nota primită de sportiva noastră deoarece computerul care rezultatele pe tabelă nu era programat să arate nota 10.

“M-am întors să văd nota pentru că era gălăgie prea mare în sală. Nici nu m-am gândit la notă. Am zis că am făcut bine, iau 9.99. Am văzut 1.00 și am spus, ce o fi, o fi, dar 1 nu are cum să fie. N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una dintre colege și mi-a spus: cred că este 10, dar este ceva în neregulă cu panoul” a povestit Nadia Comăneci despre reușita sa excepțională.

Nadia și Bart, și el fost gimnast olimpic, s-au căsătorit în 1996, după doi ani de logodnă. Dylan a venit pe lume pe 3 iunie 2006.

