„Ne era atât de foame! Din fericire, am ajuns într-un centru de plasament!” Trecutul traumatizant al gimnastei fenomen a Americii, Simone Biles

Simone Biles (27 de ani) scrie istorie la Jocurile Olimpice de la Paris și este cea mai medaliată gimanstă americană, bifând până acum trei evoluții spectaculoase pentru care a fost premiată cu aur. Dar traseul ei spre succes a fost unul dificil și plin de obstacole.

Simone Biles a avut o copilărie tulburătoare

Adoptată la vârsta de 6 ani, Simone Biles nu s-a numărat printre cei mai norocoși copii. Gimnasta fenomen a Americii a avut o copilărie cu multe neajunsuri, iar amintirile din acea perioadă tulbure o bântuie și în prezent.

Biles a făcut publică povestea ei de viață, mărturisind că atât ea, dar și ceilalți trei frați au fost victimele unor părinți cu probleme. Dependentă de droguri și de alcool, mama ei, Shannon Biles (44 de ani), a pierdut copiii când gimnasta avea trei ani, ei find trimiși la un centru de plasament. Din fericire, buniicii ei Roland și Nellie Biles au adoptat-o pe Simone împreună cu sora ei mai mică, Adria și s-au mutat în Texas. Frații lor, Tevin și Ashley au fost luați în grija surorii bunicului Roland.

Timpul a trecut, viața lui Simone s-a schimbat, dar trauma copilăriei a rămas și nu a încetat să o bântuie. 21 de ani mai târziu, Simone Biles a vorbit despre problemle din trecut în podcastul „Call Her Daddy”. „Aveam doar trei ani, așa că am aflat de asta când începusem să mai cresc. Abuzul de droguri și alcool. Nu cred că a fost prea mult prin preajmă (n.r. – mama ei)”, a explicat Biles în timp ce vorbea despre relația ei cu mama ei biologică.

În copilărie, gimnasta nu știa foarte multe despre dependența mamei sale, dar a aflat totul mai târziu. Olimpica a dezvăluit că Serviciul de Protecție a Copilului a fost întotdeauna cu ochii pe familia Biles și, atunci când lucrurile mergeau rău, era nevoie de intervențe.

„Deci cam așa s-a întâmplat. Atunci a venit asistența maternală, ne-a luat și ne-a dus într-o casă de plasament.” a spus sportiva.

Înainte de a ajunge în centul de plasament, Simone și frații ei au făcut foamea acasă. Ea a povestit cum pisicii i se dădea de mâncare, iar ei stăteau înfometați cu zielele.

„Îmi amintesc doar că nouă, când eram copii, ne era atât de foame! Și apoi îmi vin amintiri despre această pisică care primea mâncare și noi nu. Așa am fost luați și, din fericire, am ajuns să stăm într-o casă de plasament și am fost cu toții împreună… au fost unele dintre cele mai bune vremuri. Eram atât de încântați” – a povestit ea, citată de People.

Simonei Biles și coșmarul numit „centru de palsament”

Entuziasmul de a fi împreună cu frații ei nu a durat foarte mult. Gimanasta a fost acolo despărțită de frații ei și fiecare stătea într-o altă cameră, lucru care o ținea pe Simone trează în majoritatea nopților, temându-se să doarmă singură și neștiind ce se întâmplă cu ceilalți. Nopțile petrecute în centrul de plasament au avut un efect devastator asupra olimpicei Simone Biles.

„Singurul lucru de care îmi amintesc este că eram îngrozită de momentul când trebuia să mergem la culcare pentru că fratele meu era în camera de alături. Noi eram obișnuiți să dormim împreună, pentru că nu e difernță mare de vârstă între noi”, a mai spus ea.

În perioada petrecută în plasament, Biles și frații ei Adria, Tevin și Ashley au fost vizitați de bunicii lor, Ronald și Nellie Biles. După trei ani, Biles a fost adoptată de bunicii ei și și-a descoperit pasiunea pentru gimnastică la scurt timp după aceea.

Simone Biles a dat peste o sală de sport în timpul unei excursii școlare la acea vreme. „Niciodată nu auzisem de gimnastică până actunci. Și primul meu gând a fost – oh, pun pariu că aș putea face asta!”

„A-i avea pe părinții mei și tot sprijinul lor m-au făcut cine sunt astăzi”, a adăugat ea.

