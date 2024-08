Reacțiile vedetelor după ce Ana Bărbosu a pierdut bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris. Dan Negru: „Adevărata forță ți-o regăsești doar în neputință!”

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Jordan Chiles, reprezentantă SUA clasată pe locul 5, a făcut contestație pentru că arbitrii nu îi punctaseră elementul numit Gogean, în cinstea unei mari campioane din România. Mai multe foste sportive, printre care Nadia Comăneci și Sandra Izbașa, dar și câteva vedete, au reacționat după cele întâmplate.

Reacțiile vedetelor după ce Ana Bărbosu a pierdut bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris

Ana Maria Bărbosu a primit nota 13.700 pentru demonstrația făcută în finala de la sol. Astfel, sportiva din România s-a clasat pe podium, obținând medalia de bronz. Ulterior însă, gimnasta Jordan Chiles a făcut contestație, iar de la 13.666 a primit 13.766 și a cucerit medalia de bronz.

„A fost un vis împlinit pentru câteva secunde, după aceea arbitrele au decis altceva”, a precizat Ana Bărbosu.

Ana Bărbosu și Sabrina Voinea erau la egalitate, pe locul trei, după finala la sol. Singura rivală care le putea lua bronzul, Jordan Chiles, a obținut inițial o notă sub cea a româncelor. Echipa Americii a făcut contestație și a avut câștig de cauză. Chiles a ajuns de pe locul 5 pe locul 3, cu 13.766 puncte. Gimnastele noastre au rămas cu locurile 4 și 5.

„Noi am încercat să ridicăm România cât am putut de mult. Am muncit atât de mult și am încercat să fac un exercițiu la sol foarte bun. Am făcut contestație și mi-a rămas aceeași notă. Americanca a făcut contestație şi i-au schimbat nota. Și au scos-o pe locul trei”, a spus Sabrina Voinea. Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133). România nu a mai obținut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbașa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Nadia Comăneci, Sandra Izbașa, Monica Roșu și Elisabeta Lipă sunt doar câteva foste sportive care au reacționat după cele întâmplate.

Camelia Voinea, fostă gimnastă, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea

„Sabrina nu a ieșit din covor la nicio linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut. Atât am putut suporta!”, a scris Camelia Voinea pe Facebook.

Nadia Comăneci

„Emoționant. Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra-şefă, ca să înţeleg de ce s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei şi e ieşit puţin afară din linie. Ceea ce eu nu am văzut. Dar au refăcut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi, ea a avut valoarea de 6 la dificultate. Eu am sărit din scaun ca să mă duc să le îmbrăţişez şi, până am ajuns acolo, scorul nu era… Toată sala s-a aşteptat să vadă o notă mult mai mare pentru Sabrina, şi eu am crezut că va trece pe doi. Plus că nu am văzut că a ieşit afară”, a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică, la Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec. Nadia Comăneci este câștigătoare a cinci medalii olimpice de aur.

Sandra Izbașa

„Îmi răsună mai viu ca oricând cuvintele pe care antrenorii ni le repetau aproape zilnic în sala de antrenament: «Voi, ca românce, trebuie să fiți mai mult decât perfecte pentru a nu lăsa cuiva loc de interpretări!». Și iată… Se adeverește încă o dată! Fetelor, capul sus și spatele drept! Credeți în continuare în visurile voastre! Hai ROMÂNIA!”, a scris Sandra Izbașa, la Instagram Story.

Sandra Izbașa s-a retras din activitatea de gimnastă pe data de 10 aprilie 2014, iar în prezent lucrează ca antrenoare în cadrul clubului CSA Steaua.

Larisa Iordache

„A fost un moment bulversant cu siguranță, pentru că, după câteva clipe de bucurie, a venit vestea nefericită. Eu știu cum e să stai în tensiune în astfel de episoade. Am pățit la fel la Europenele din 2020, la sol. Terminasem pe doi, antrenorul meu a făcut contestație și mi s-a mărit nota, așa că am obținut aurul. Atunci s-a întâmplat invers decât la Paris. E dificil de intuit exact. Dar a fost vorba, presupun, de o reevaluare a gradului de dificultate la o piruetă sau la o săritură artistică”, a spus Larisa Iordache, conform GSP.

Elisabeta Lipă

„Ana Bărbosu, atât de aproape de medalia de bronz! Ultima finală pe aparate la gimnastică de la aceste Jocuri Olimpice, cea de la sol, se încheie cu un gust amar pentru țara noastră. (…) Am simțit pentru puțin timp euforia câștigării unei medalii la gimnastică, după atât de multă vreme, însă rezultatele obținute de sportivele noastre trebuie să ne dea speranța că la următoarea ediție de JO vom fi din nou pe podium.

Ana, Sabrina, capul sus! Ați fost la înălțime! V-ați bătut cu Simone Biles și Rebeca Andrade pentru podium la sol și ați reușit să impresionați nu doar Arena de la Paris, ci o țară întreagă. Știu că este frustrant, însă cred în potențialul vostru. Continuați să vă antrenați, să faceți treabă bună și medaliile vor veni! Jocurile Olimpice s-au încheiat pentru cele două gimnaste. O ediție grea, dar frumoasă, o ediție la care au ajuns doar cei mai buni sportivi ai României. Felicitări, dragilor! Felicitări și antrenorilor voștri! Vă mulțumim și vă susținem mai departe!”, a scris Elisabeta Lipă pe Facebook.

Elisabeta Lipă este o fostă canotoare română care obținut 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la șase olimpiade, a fost de 25 ori campioană a României.

Monica Roșu

„E trist, dar locurile 4 și 5 într-o finală olimpică nu sunt ușor de obținut. Păcat. Am văzut că și Sabrina a avut o penalizare de o zecime, dacă nu greșesc. Îmi pare rău. Ana nu are de ce să se învinovățească. Exercițiul ei a fost bun, curat. Asta e valoarea, până la urmă. Arbitrele nu i-au dat nici mai puțin, nici mai mult decât a meritat. Nu a furat-o nimeni! Dacă avea o o linie în plus sau o dificultate mai mare, poate mai lua o zecime în plus și câștiga bronzul”, a declarat Monica Roșu, pentru Golazo.ro.

Monica Roșu este o gimnastă română, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena, Grecia. Monica s-a retras din activitate în 2005.

Dan Negru

„Cândva Belu și Bitang puteau să facă și din mine campion olimpic. Ce interese or fi în gimnastică dacă cei mai de succes antrenori români sunt exilați? Lucescu poate la 79, de ce Octavian Belu n-ar putea la 73? După eșecul gimnasticii de ieri am auzit din nou vorba : «Suntem o țară mică». Nu suntem mici! România e a 10-a țară europeană ca număr de populație, peste Portugalia, Grecia sau Belgia și a 13-a ca suprafață, aproape cât Anglia! Ca și suprafață suntem peste Cehia, Olanda, Danemarca. Nu suntem mici! Să-i învățăm asta pe copii în școli: România nu e o țară mică în Europa, nici ca mărime și nici ca populație. Om fi neputincioși, dar nu suntem mici! Dar adevărata forță ți-o regăsești doar în neputință! Să ne-o regăsim!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică

„Nu mai avem medalie, acesta este singurul lucru care contează. Nu putem compara cele două țări pe niciun plan. De la nimic. De la condiții, infrastructură, susținere… Și până la contestații. Sunt foarte mândră de fete! Foarte mândră!”, a declarat Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Foto: Libertatea.ro

