Daciana Sârbu, detalii despre momentul în care fiica ei a fost oprită să plece din Dubai. „Am simțit că înnebunesc! Copilul plângea şi spunea că nu mai suportă!”

Situația tensionată creată în jurul repatrierii Irinei Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a fostului premier Victor Ponta, continuă să provoace reacții puternice.

După ce adolescenta a fost dată jos din autocarul care urma să transporte elevii români din Dubai spre Oman, pentru a fi îmbarcați într-un zbor de întoarcere în țară, Daciana Sârbu a ieșit public cu acuzații grave și explicații detaliate despre ceea ce s-a întâmplat.

Contextul deplasării Irinei în Emirate

Irina Ponta se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a participa la un program de pregătire la New York University Abu Dhabi, plecând înainte ca situația din Orientul Mijlociu să escaladeze. În momentul izbucnirii conflictului, părinții au notificat consulatul și au cerut repatrierea ei cât mai rapidă.

Informația privind situația fiicei lui Victor Ponta a fost dezvăluită inițial de Dana Budeanu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Ulterior, cazul a fost confirmat și de fostul premier, care a declarat: „Vreau să o vedem acasă”, după ce adolescenta ar fi ratat zborul spre România în urma interzicerii îmbarcării într-un autocar în Dubai.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta. Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, a scris Budeanu pe pagina ei personală de Facebook.

Detalii despre momentul în care Irina a fost oprită

Irina, aflată în Emiratele Arabe Unite pentru un program educațional, fusese chemată la consulat pentru a fi transportată spre zborul de repatriere. Deși autocarul era pregătit să plece, adolescenta a fost dată jos în ultimul moment, fără explicații oficiale.

„În momentul în care s-a întâmplat asta, am răspuns la telefon, am auzit copilul plângând şi am aflat motivul. Orice mamă ar fi reacţionat la fel. Am simţit că înnebunesc, am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus ce am întâmplat. (…) Copilul plângea şi spunea că nu mai suportă: Vreau acasă, nu cred c-o să mai ajung niciodată!”, a povestit Daciana Sârbu la Antena 3, subliniind că avionul era „pe jumătate gol” și că fiica ei nu lua locul nimănui.

Suspiciuni și acuzații privind intervenția autorităților

Daciana Sârbu susține că fiica ei a fost exclusă fără justificare din procedura de evacuare, deși era minoră și se afla într-o zonă afectată de conflict. Ea afirmă că a primit o explicație neoficială potrivit căreia Irina ar fi fost considerată „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.

„Mi s-a spus că fiica mea e o vulnerabilitate de imagine”, a declarat Sârbu, vizibil afectată, în cadrul unei intervenții televizate.

Potrivit acesteia, ministrul de Externe Oana Țoiu ar fi sunat personal la consulat pentru a opri îmbarcarea Irinei. „Doamna ministru exact asta a făcut. A sunat și a spus că nu ‘dă bine’ să fie copilul în avion, iar lucrurile nu pot rămâne așa”, a afirmat Sârbu.

Foto – Facebook

