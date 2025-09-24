Cătălin Măruță, detalii despre relația lui David cu fiica lui Nicolai Tand. Cei doi au fost surprinși sărutându-se: „Are primii fluturi în stomac”

Cătălin Măruță a vorbit despre vara fabuloasă pe care a petrecut-o alături de familia lui. El a discutat și despre David, fiul său de 14 ani, care a fost surprins în urmă cu două luni sărutându-se cu fiica lui Nicolai Tand. Iată ce a spus prezentatorul despre familia lui.

Cătălin Măruță revine pe micile ecrane după o vacanță alături de familie

Cătălin Măruță revine la Tv după ce a petrecut o vacanță frumoasă alături de familia lui. Cei patru s-au distrat în Spania alături de prieteni de familie, iar David Măruță a fost cel care i-a provocat pe toți să facă mișcare în fiecare zi.

Prezentatorul a vorbit despre activitățile din vacanță, dar și despre relația fiului său cu fiica lui Nicolai Tand.

„Vara asta a fost foarte frumoasă pentru că am fost într-un loc care ne este foarte drag, am fost în Spania, am fost cu toată familia, cu prieteni apropiați, alături de care am stat acolo. Întotdeauna în vacanță este bine!

Concediile în familie sunt cu dimineți care se prelungesc, cu petrecut 99% din timp împreună, sunt vacanțele în care n-ai nicio grijă că trebuie să răspunzi la telefon sau că trebuie să fii prezent la o filmare sau să trimiți un mail. Sunt, de fapt, vacanțele în care chiar reușești să ai cele mai multe activități cu întreaga familie”, a declarat Cătălin Măruță pentru Viva.ro.

Ce spune despre David și relația lui cu o tânără celebră

Cătălin Măruță a vorbit și despre scena celebră de la festivalul Beach Please! de anul acesta, când David Măruță s-a sărutat cu Ilona, fiica lui Nicolai Tand. Imaginile au devenit rapid virale, iar prezentatorul a lăsat de înțeles că îi respectă intimitatea fiului său, însă a confirmat că are fluturași în stomac.

„Cred că noțiunea de socru e puțin mai îndepărtată. David este un adolescent de 14 ani care în vacanță și-a făcut o miză din a ne scoate pe toți la sport și am făcut cu toții mișcare datorită lui. E un adolescent care, știi cum e, are primii fluturi în stomac, dar despre lucrurile care țin de viața lui cred că la un moment dat ar trebui să vorbiți cu el”, a spus Cătălin Măruță pentru sursa citată.

Cine este Ilona Tand

Ilona este fiica chef-ului Nicolai Tand și are 14 ani. Tânăra este pasionată de social media, la fel ca David Măruță, iar în luna iulie a acestui an, cei doi au fost filmați în timp ce se sărutau. Ilona Tand cochetează cu modelingul și a moștenit pasiunea de a găti de la tatăl ei, deși nu dorește să urmeze aceeași carieră. Ilona este pasionată de teatru și muzică, iar părinții ei o încurajează în tot ceea ce fac.

”E pasionată de teatru și de muzică încă de când era mică. Noi am încurajat-o să facă ceea ce îi place. De vreo doi ani merge în fiecare vară la cursurile școlii de vară West End din Londra. E o experiență super interesantă pentru că întâlnește tineri din diverse parti ale lumii și sunt câteva zile intense de masterclass-uri de dans, actorie, muzică.”, declara Nicolai Tand, pentru viva.ro.

