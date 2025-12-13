  MENIU  
Cum arată și cu ce se ocupă Daria Crăciun, fiica Narcisei Suciu. Tânăra locuiește în Finlanda

Cum arată și cu ce se ocupă Daria Crăciun, fiica Narcisei Suciu. Tânăra locuiește în Finlanda

Adelina Duinea
.

Daria Crăciun este fiica artistei Narcisa Suciu și a medicului Daniel Crăciun. Daria are 27 de ani și locuiește în Finlanda cu iubitul ei.

Daria Crăciun s-a născut pe 26 mai 1998 și este fotograf în Finlanda. Daria este rezultatul relației extraconjugale dintre Narcisa Suciu și Daniel Crăciun. Medicul era căsătorit cu prima soție când Daria a fost concepută. Mai târziu, Daniel și soția lui au devenit părinții unui băiat, care are o relație apropiată cu sora mai mare. Mai târziu, medicul s-a recăsătorit și a devenit tată pentru a treia oară. Daniel și actuala soție sunt stabiliți în Elveția, la Zürich, și împreună au un băiat.

Daria Crăciun s-a mutat cu mama ei în Finlanda în clasa a V-a. Decizia i-a aparținut chiar Dariei, care, după o vizită în țara nordică, a realizat că acolo mama ei nu mai era „artista Narcisa Suciu”, ci doar mama ei. Vizita dinaintea mutării a avut loc în contextul relației dintre Narcisa și actualul ei soț, finlandezul Veikko Miettinen, un bărbat cu nouă ani mai în vârstă decât ea, care lucrează în domeniul web design-ului și jocurilor video, pe care l-a cunoscut în mediul online.

Este într-o relație de opt ani

După terminarea liceului, Daria s-a specializat în arte plastice la o facultate din Helsinki. Tânăra de 27 de ani are și un master în Fotografie de la Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

Daria Crăciun formează de aproape opt ani un cuplu cu un tânăr pe care mama ei îl simpatizează. „E un tip foarte fain, de care-mi place foarte tare. E Vărsător, ca mine”, a spus Narcisa Suciu recent, în podcastul lui Jorge.

Daria are o relație apropiată cu ambii părinți, chiar dacă cei doi sunt despărțiți. Narcisa Suciu și tatăl fiicei sale se înțeleg atât de bine încât și-au făcut planuri să meargă într-o vacanță împreună după sărbători, alături de actualii parteneri, de Daria și de iubitul acesteia.

