Goldie Hawn va împlini 80 de ani pe data de 21 noiembrie, însă continuă să participe la evenimente mondene și de fiecare dată primește doar cuvinte de laudă. Întotdeauna poartă ținute care să îi complimenteze silueta, dar și un make-up perfect. Iar atitudinea este a unei învingătoare.
Însă, atunci când se află în timpul ei liber, celebra actriță și regizoare lasă la o parte glamour-ul și hainele strălucitoare pentru unele simple și comode. Vedeta a fost surprinsă în urmă cu ceva timp pe străzile din Los Angeles, dar cu greu poate fi recunoscută.
Îmbrăcată într-o ținută sport confortabilă, Goldie a atras atunci atenția cu ținuta sa simplă, purtând un maiou negru simplu și o pereche de colanți cu imprimeu camuflaj. Actrița și-a completat look-ul cu o vizieră bej și o pereche de adidași Nike, pregătită pentru o sesiune de mișcare în aer liber.
La aproape 80 de ani, Goldie Hawn rămâne un exemplu de sănătate și vitalitate. Actrița explorează în mod regulat zonele deschise ale Los Angeles-ului pentru a-și menține silueta care sfidează vârsta. Această dedicare față de fitness demonstrează importanța mișcării constante în menținerea unei stări de sănătate optime la orice vârstă.
Pe lângă succesul obținut în cinematografie, Goldie Hawn are o relație de 43 de ani cu actorul Kurt Russell. În trecut, actrița a mai fost căsătorită cu Gus Trikonis, între 1969 – 1976, și cu Bill Hudson, între 1976-1982. Din cea de-a doua căsnicie au rezultat doi copii, Kate Hudson și Oliver Hudson, în timp ce din relația cu Kurt Russell are un fiu, Wyatt Russell.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Goldie Hawn
Sursă foto: Profimedia
