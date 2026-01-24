Diana Bart, dezvăluiri despre relația cu fostul soț și rolul de mamă singură: „Mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile”

Diana Bart și-a deschis sufletul despre viața după divorț și cum reușește să găsească echilibrul între carieră și maternitate, într-un interviu pentru VIVA!.

Diana Bart, dezvăluiri despre relația cu fostul soț după divorț și rolul de mamă singură

Diana Bart traversează o perioadă de transformare profundă, atât pe plan personal, cât și profesional. După divorțul din 2025, vedeta și-a regăsit echilibrul între carieră și timpul petrecut alături de cele două fetițe ale sale, Maira și Amina. În cadrul evenimentului VIVA! Shopping with Stars, Diana a vorbit deschis despre cum gestionează maternitatea, relația armonioasă cu fostul soț și provocările unei vieți active.

Diana Bart nu se teme să-și arate vulnerabilitățile în fața fiicelor sale. „Îmi place să cred despre mine că sunt o mamă totuși relaxată și care aduce bucurie în fiecare zi copiilor și un model bun de urmat. Nu mă chinui să fiu altfel decât sunt eu. Mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile, în care sunt nervoasă sau am anumite stări, și nu mă feresc să o spun. Le și explic: «Sunt foarte obosită acum, am o stare proastă, hai să facem cumva să ieșim din starea asta, sau să nu intru într-o stare mai adâncă decât este, că nu-i plăcut și mai bine ne relaxăm un pic»”, a mărturisit Diana pentru VIVA!.

Cum arată viața ei după divorț: „O schimbare firească”

2025 a fost un an de cotitură pentru prezentatoarea de la Antena Stars, care a învățat să accepte schimbările cu maturitate.

„Pentru mine, o schimbare e firească. Eu nu iau schimbările care se petrec în viața mea la modul tragic. Cred că cel mai bun lucru și cel mai matur este să te adaptezi situației respective. Și atunci încerc să iau ce a fost bun din fiecare situație pe care am avut-o sau pe care o am, să văd ce s-a întâmplat, de unde s-a rupt ceva sau ce ar fi trebuit sau am fi putut să facem. Și, eventual, în următorii pași pe care-i am în viață, să acționez într-o manieră și mai asumată și mai pregătită”, a explicat Diana cu sinceritate.

Cum colaborează cu fostul soț în creșterea fetițelor

Chiar și după despărțire, Diana și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au reușit să păstreze o relație bazată pe respect și înțelegere, punând mereu pe primul loc fericirea copiilor lor.

„E foarte ușor, nu s-au schimbat foarte multe. Tatăl fetițelor este foarte implicat și mă ajută foarte mult cu ele. Ei au o relație extraordinară și foarte apropiată. Sunt prieteni foarte buni și îmi place să văd că și-au conturat această relație frumoasă”, a dezvăluit vedeta.

Diana Bart și Andrei Ștefănescu prezintă „Xtra Night Show”

O altă schimbare recentă din viața Dianei Bart a fost decizia de a schimba televiziunea după 13 ani la Prima TV. Diana prezintă acum emisiunea „Xtra Night Show”, alături de Andrei Ștefănescu.

„Este un format mult mai dinamic, un format live, un format care mă motivează și mă fascinează în același timp. (…) E o mare provocare pe care o primesc cu entuziasm și cu brațele deschise”, a mai spus Diana, pentru sursa citată.

