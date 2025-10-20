Un bărbat din Dolj și-a ucis soția, i-a aruncat trupul într-o fântână și s-a sinucis. Tragedia, descoperită de fiul de 13 ani al cuplului

O crimă cutremurătoare a avut loc în județul Dolj, unde un bărbat și-a ucis soția cu brutalitate, i-a aruncat trupul într-o fântână și apoi s-a sinucis. Tragedia a fost descoperită chiar de fiul lor de 13 ani.

O familie distrusă de violență

În dimineața zilei de 19 octombrie 2025, o comunitate din județul Dolj a fost zguduită de o tragedie greu de imaginat. Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția, în vârstă de 39 de ani, cu care avea trei copii, după o ceartă izbucnită în apropierea locuinței lor din comuna Unirea. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, bărbatul a folosit un topor pentru a o lovi mortal pe femeie, apoi i-a aruncat trupul într-o fântână dezafectată aflată la aproximativ un kilometru de casă.

Descoperirea șocantă a fiului cel mic

După comiterea faptei, bărbatul și-a sunat ginerele, în vârstă de 26 de ani, căruia i-a spus că nu-și găsește soția și că intenționează să-și pună capăt zilelor. Tânărul a alertat fiul cel mic al cuplului, în vârstă de 13 ani, care a fost cel ce și-a găsit tatăl spânzurat de grinda unei anexe din spatele casei. Ulterior, copilul a sesizat și dispariția mamei, iar autoritățile au fost chemate de urgență.

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, împreună cu criminaliști și un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Trupul femeii a fost găsit în fântână cu ajutorul pompierilor, iar ancheta a fost extinsă pentru a verifica posibilele motive ale crimei.

Potrivit declarațiilor surorii victimei, gelozia ar fi fost principalul factor declanșator. Femeia se întorsese recent din străinătate, unde muncea periodic, iar suspiciunile că și-ar fi găsit un alt partener l-ar fi înfuriat pe soțul ei. „Probabil gelozia, da. Ea a sesizat organele de poliție. Zici să se împace, că aia, că aia…”, a declarat sora femeii pentru Observator. Întrebată dacă victima fusese agresată anterior, aceasta a confirmat: „Da, da, da, asta știe toată lumea”.

Vecinii și rudele celor doi au fost profund afectați de cele întâmplate. Fratele agresorului a declarat pentru presa locală că nu își poate explica cum s-a ajuns la o asemenea tragedie: „M-a sunat nepoata mea azi dimineață. Am rămas blocat. De la o gelozie au ajuns la…”, a spus acesta.

În prezent, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească cu exactitate mobilul crimei. Dosarul penal a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca Parchetul să propună soluția legală.

Foto – arhivă

