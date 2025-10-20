Sam Rivers, basistul și membru fondator al trupei Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Vestea a fost anunțată de colegii săi printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale, în care Rivers este descris drept „nu doar basistul nostru, ci sufletul sunetului.”

Un omagiu plin de emoție

„De la prima notă cântată împreună, Sam a adus o lumină și un ritm care nu vor putea fi înlocuite niciodată. Talentul său era natural, prezența sa de neuitat, iar inima lui uriașă,” au scris membrii trupei.

DJ Lethal, al cărui nume real este Leor Dimant, a adăugat sub anunțul de pe Instagram: „Suntem în stare de șoc.” El a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei lui Rivers în aceste momente dificile.

Cariera și influența lui Sam Rivers

Limp Bizkit a fost fondată în 1994 de Fred Durst, John Otto, DJ Lethal, Wes Borland și Sam Rivers. Cu un stil muzical ce îmbina rockul cu hip-hopul, trupa a devenit emblematică la finalul anilor ’90, fiind creditată cu aducerea muzicii heavy în mainstream.

Printre albumele de succes se numără Significant Other și Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, iar hituri precum Take a Look Around și Rollin’ (Air Raid Vehicle) au cucerit topurile internaționale.

În anul 2000, Rivers a fost distins cu premiul Gibson pentru Cel mai bun basist, iar colegii săi au evidențiat și implicarea sa în acțiuni caritabile: „Vei trăi prin muzica ta și prin viețile pe care le-ai salvat cu ea, cu munca ta caritabilă și cu prieteniile tale,” a scris DJ Lethal.

Problemele cu alcoolul i-au adus sfârșitul

În 2015, Sam Rivers s-a retras temporar din trupă din cauza unei boli hepatice cauzate de consumul excesiv de alcool. În cartea Raising Hell de Jon Wiederhorn, el a povestit: „Am renunțat la alcool și am urmat toate indicațiile medicilor. Am primit tratament și am făcut un transplant de ficat, care a fost o potrivire perfectă.”

Limp Bizkit a lansat în septembrie 2025 single-ul Making Love to Morgan Wallen și a urcat pe scena festivalului Reading în august. Ultimul lor album, Still Suck, a fost lansat acum patru ani.

Foto – Profimedia

