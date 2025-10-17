Ace Frehley, chitarist legendar și fondatorul trupei rock Kiss, a murit la 74 de ani, în urma unor complicații provocate de o căzătură din septembrie

Ace Frehley, chitaristul principal și unul dintre fondatorii trupei rock Kiss, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, într-un spital din New Jersey, în urma unor complicații provocate de o căzătură ce avut loc în septembrie.

Familia sa a confirmat decesul într-un comunicat emoționant, în care a transmis că artistul și-a petrecut ultimele clipe înconjurat de dragoste, rugăciuni și gânduri bune.

„Suntem complet devastați și cu inimile frânte,” au transmis apropiații. „Ne simțim norocoși că am fost alături de el în ultimele momente. Vom păstra vie amintirea râsului său, a bunătății și a forței pe care le-a oferit celor din jur.”

O viață dedicată muzicii și scenei

Pe numele complet Paul Daniel Frehley, artistul s-a născut în New York, în 1951, și a fondat Kiss în 1973 alături de Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss. A cântat pe primele nouă albume ale trupei și a devenit un simbol al rockului american, influențând generații întregi de chitaristi. Personajul său scenic, „Spaceman” sau „Space Ace”, era parte din identitatea teatrală a trupei, alături de Demonul (Simmons), Starchild (Stanley) și Catman (Criss).

Frehley era cunoscut pentru chitara sa Les Paul modificată, care emitea fum în timpul solo-urilor, și pentru stilul său autodidact. „Sunt un muzician fără școală. Nu știu să citesc muzică, dar sunt unul dintre cei mai cunoscuți chitariști din lume,” spunea el într-un interviu din 2009, notează The Guardian.

Probleme de sănătate și despărțiri tensionate

În septembrie, Frehley a suferit o căzătură în studioul său de înregistrări, lovindu-se grav la cap. A fost internat timp de mai multe săptămâni și a fost ținut în viață cu ajutorul aparatelor, după ce a suferit o hemoragie cerebrală. Incidentul a dus la anularea unui concert în California, iar ulterior, întreaga sa serie de spectacole din 2025 a fost suspendată din cauza problemelor de sănătate.

De-a lungul carierei, Frehley a avut o relație tensionată cu colegii săi din Kiss, în special cu Gene Simmons. În 2019, după ce Simmons a sugerat că Frehley fusese concediat din cauza consumului de droguri, artistul a răspuns public, afirmând că era sobru de 12 ani și că părăsise trupa „din proprie voință, pentru că voi, Gene și Paul, sunteți maniaci ai controlului, neserioși și greu de suportat”.

Omagiile colegilor și ale fanilor

La aflarea veștii, Paul Stanley și Gene Simmons au transmis un mesaj comun: „Suntem devastați. Ace a fost un soldat esențial și de neînlocuit în cele mai importante capitole ale istoriei Kiss. Va rămâne mereu parte din moștenirea trupei.”

Peter Criss a scris pe X: „Sunt șocat!!! Prietene… Te iubesc!”

Mike McCready, chitaristul trupei Pearl Jam, a povestit cum Frehley i-a schimbat viața: „Aveam 11 ani când un prieten mi-a arătat o cutie pentru pachetul de prânz cu Kiss. De atunci, am studiat solo-urile lui Ace ani la rând. Nu aș fi pus mâna pe o chitară fără influența lui.”

Bret Michaels, solistul trupei Poison, a transmis: „Ace, fratele meu, îți mulțumesc pentru anii de muzică extraordinară, pentru festivalurile împărțite și pentru chitara ta pe piesa Nothing But A Good Time. Toată dragostea și respectul meu — odihnește-te în pace!”

Ace Frehley lasă în urmă o moștenire muzicală uriașă, o soție, Jeanette, și o fiică, Monique. Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci pentru fanii Kiss și pentru întreaga lume rock.

Foto – Hepta

