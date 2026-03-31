Daniel Wherrett, alias DJ Dan, a murit la vârsta de 57 de ani

Lumea muzicii electronice este în doliu după moartea lui DJ Dan, unul dintre cei mai influenți artiști ai scenei House americane. Considerat „Pionierul Sound‑ului House de pe Coasta de Vest”, Daniel Wherrett, cunoscut sub numele de DJ Dan, a murit la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut pe paginile sale de social media duminică, 29 martie, fără a fi dezvăluită cauza decesului.

Un artist care a schimbat cultura muzicii electronice

Mesajul publicat pe Instagram subliniază impactul uriaș pe care DJ Dan l-a avut asupra industriei. „El lasă în urmă nu doar o discografie, ci o cultură — un mod de a simți muzica ce a atins milioane de suflete de-a lungul a patru decenii și cinci continente. Spunea adesea că simte că scopul lui în viață este ‘să vindece prin muzică’”, se arată în anunț.

Artistul a fost cofondator al colectivului Funky Tekno Tribe, un grup care „avea să remodeleze scena de dans de pe Coasta de Vest de la zero”. Sound‑ul creat de el și de colaboratorii săi este descris ca o „fuziune psihedelică de House, Breakbeat dub și Techno, diferită de orice se auzise până atunci”.

Un vizionar care „vedea muzica în culori”

Postarea oficială vorbește și despre modul unic în care DJ Dan percepea muzica. „Cei care l-au cunoscut personal știau un om care vedea muzica în culori. Disco era portocaliu; techno era albastru și maro; sunetele progressive erau un albastru rece și profund.” Artistul își descria seturile ca fiind „vârfuri și văi de energie prin culoare”, o viziune sinestezică ce ajungea la public „în corp, înainte de a fi înțeleasă cu mintea”.

El își atribuia inspirația unor figuri și experiențe esențiale din viața sa: James Brown, părinții lui și „toți cei care au pornit de jos și au luptat pentru succes în viață”.

Viața dincolo de scenă

Dincolo de cariera muzicală, DJ Dan era pasionat de gătit, călătorii, artă și colecționarea de discuri. Prietenii și colaboratorii îl descriau ca pe un om curios, cald și mereu în căutare de noi experiențe. Un reprezentant al artistului nu a oferit încă un comentariu oficial.

Născut și crescut în Lacey, Washington, DJ Dan a început ca student la modă, înainte de a descoperi muzica electronică. În anii ’90 s-a mutat la Los Angeles, unde mixtape‑urile și înregistrările sale live au atras rapid atenția industriei.

De-a lungul carierei, a fost headliner la festivaluri majore precum Ultra, EDC, Creamfields și Dance Valley. A remixat artiști din genuri variate, de la Depeche Mode și A Tribe Called Quest la Lady Gaga și Janet Jackson. A fondat și casa de discuri InStereo Recordings, devenită un reper în scena House.

Ultimele proiecte și mesajul său final

Ultima sa lansare a fost colaborarea cu DJ Mes, „Rough It Style”, apărută în februarie. În 2024, DJ Dan a lansat și albumul „TekkMeow”, ultimul său proiect de lungă durată.

Anunțul morții sale se încheie cu un mesaj scris chiar de artist, care pare acum încărcat de sens: „Bucură-te de fiecare zi la maximum, indiferent de prostiile sau drama pe care ți le aruncă lumea… Avem o singură tură în această cursă de carnaval… ce e după… cine știe?”

