Actorul James Tolkan, cunoscut pentru rolurile memorabile din „Top Gun” și „Back to the Future”, a murit la 94 de ani

Actorul american James Tolkan, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din „Top Gun” și trilogia „Back to the Future”, a murit în Saranac Lake, New York, la vârsta de 94 de ani. Decesul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al familiei, dar și de scenaristul și producătorul Bob Gale, precum și pe site‑ul oficial al francizei „Back to the Future”.

O carieră de peste cinci decenii

Tolkan a avut o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de cincizeci de ani. A debutat pe micile ecrane în 1960, în serialul „Naked City”, iar ultimul său rol a fost în filmul „Bone Tomahawk”, lansat în 2015. Publicul îl asociază însă cel mai des cu personajul strict și neiertător al directorului Strickland din „Back to the Future”.

„James a fost un profesionist desăvârșit și un om extraordinar. A dat viață unor personaje care au rămas în memoria fanilor pentru totdeauna”, a declarat Bob Gale.

Actorul a revenit în 1989 pentru continuarea seriei, iar în 1990 a interpretat un alt membru al familiei Strickland, bunicul personajului său original, în cel de‑al treilea film al trilogiei.

Rolul memorabil din „Top Gun”

Tolkan a rămas în istoria cinematografiei și datorită rolului comandantului Tom Jardian, cunoscut sub porecla Stinger, în filmul de acțiune „Top Gun”, regizat de Tony Scott în 1986. A jucat alături de Tom Cruise, Val Kilmer și Meg Ryan, contribuind la atmosfera intensă și autoritară a filmului.

„Prezența lui Tolkan pe platou era electrizantă. Avea o energie unică și un stil inconfundabil”, se arată într‑un mesaj publicat pe site‑ul francizei „Back to the Future”.

Roluri variate în film și televiziune

De-a lungul carierei, Tolkan a apărut în numeroase producții cinematografice, printre care „WarGames”, „Stiletto”, „Abduction”, „They Might Be Giants”, „The Amityville Horror”, „Off Beat” și „Armed and Dangerous”. A avut și o activitate intensă în televiziune, cu apariții în seriale precum „Leverage”, „A Nero Wolfe Mystery”, „The Pretender”, „Early Edition”, „Nowhere Man”, „Cobra” și „The Wonder Years”.

De la Marina SUA la Actor’s Studio

Născut pe 20 iunie 1931 în Calumet, Michigan, Tolkan a urmat Coe College și Universitatea din Iowa după ce s‑a înrolat în Marina Statelor Unite. Ulterior, s‑a mutat la New York, unde a studiat actoria la prestigiosul The Actors Studio, sub îndrumarea unor nume legendare precum Stella Adler și Lee Strasberg.

Tolkan era c[s[torit cu Parmelee, pe care a cunoscut‑o în 1971, în timpul repetițiilor pentru piesa off‑Broadway „Pinkville”. Cei doi au rămas împreună timp de peste cinci decenii.

În necrologul publicat pe site‑ul „Back to the Future”, familia a transmis un mesaj emoționant: „În loc de flori, vă rugăm să faceți o donație către adăpostul local de animale, o organizație de salvare a animalelor sau un capitol al Humane Society.”

