Cântăreața Tina Campbell și muzicianul Glendon „Teddy” Campbell divorțează după mai bine de 20 de ani de mariaj

Despărțire surprinzătoare în lumea muzicii: Tina Campbell, jumătate din celebrul duo Mary Mary, și soțul ei, muzicianul Glendon „Teddy” Campbell, se pregătesc oficial de divorț. Documentele depuse în Los Angeles confirmă că mariajul lor, marcat de momente publice dificile, ajunge la final.

Actele de divorț au fost depuse în Los Angeles

Potrivit documentelor obținute de revista People, Teddy Campbell, în vârstă de 51 de ani, a depus cererea de divorț luni, 13 aprilie. Cei doi s‑au căsătorit în august 2000, însă sunt separați din iunie 2024.

Cuplul are doi copii minori, Santana (13 ani) și Glendon Theodore II (16 ani), pentru care Teddy solicită „drept de vizitare a copilului (timp parental)”. Cei doi mai au trei fiice adulte: Cierra, Laiah Simone și Meelah Jane.

În acte, secțiunea privind sprijinul conjugal este notată ca „pentru determinare ulterioară”, iar documentele menționează că nu există bunuri „quasi‑comunitare” de împărțit.

O poveste de succes în muzică, umbrită de scandaluri personale

Tina Campbell, 51 de ani, a devenit cunoscută alături de sora ei, Erica, în duo‑ul Mary Mary, lansat în 1998. Hituri precum „Shackles (Praise You)” și „Walking” au propulsat grupul în topurile internaționale.

Teddy Campbell, muzician de gospel, a fost toboșar în trupa emisiunii The Tonight Show în perioada în care Jay Leno era gazdă.

Relația lor a fost însă marcată de un scandal de infidelitate extrem de mediatizat în 2014, prezentat în reality show‑ul Mary Mary.

Declarații puternice din trecutul tumultuos al cuplului

Într‑un episod al emisiunii, Tina își exprima durerea în termeni direcți:

„Știu că nu am sărutat niciodată un alt bărbat. Nu am ieșit cu alt bărbat, nu am întreținut conversații nepotrivite. Am fost dedicată acelui bărbat în proporție de 190%, dar tu ai făcut asta?”

În 2015, într‑un interviu comun la Steve Harvey, artista dezvăluia că aventura lui Teddy a implicat o femeie apropiată familiei:

„Mi‑a frânt inima. M‑a devastat și am cedat nervos. Am distrus trei mașini, am tăiat, am lovit, am încercat să înjunghii și am plănuit tot felul de nebunii pentru că eram furioasă.”

Cu toate acestea, la vremea respectivă, cei doi au ales să se împace și să lucreze la relația lor.

Deși au depășit împreună momente extrem de dificile, documentele depuse în instanță arată că mariajul lor a ajuns la capăt. Nici Tina, nici Teddy nu au făcut încă declarații publice despre divorțul aflat în curs.

Rămâne de văzut cum vor gestiona cei doi artiști această tranziție, atât pe plan personal, cât și profesional, într‑un moment în care carierele lor continuă să fie relevante în muzica gospel.

Foto – caputră Youtube

