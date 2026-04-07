Dakota Johnson și Role Model, surprinși în ipostaze tandre împreună

Dakota Johnson (36 de ani) și Tucker Pillsbury (28 de ani), cunoscut publicului drept Role Model, au fost fotografiați sărutându-se, ținându-se de mână și îmbrățișându-se în Los Angeles vineri, 3 aprilie.

Două zile mai târziu au fost surprinși din nou împreună, la plimbare cu câte o cafea în mână. În aceeași zi, 5 aprilie, pagina de Instagram DeuxMoi a publicat un videoclip în care mama lui Johnson, Melanie Griffith, în vârstă de 68 de ani, îi spune unui fotograf: „Cred că este fabulos”, atunci când i s-a cerut părerea despre artistul de 28 de ani.

Actrița și cântărețul au fost surprinși pentru prima oară împreună în decembrie 2025, deși o sursă apropiată lui Johnson a declarat pentru People în martie că nu se grăbește să aibă o relație romantică nouă și că „testează terenul în acest moment”. La acel moment, sursa respectivă a declarat că relația dintre Johnson și Role Model era ocazională.

Dakota Johnson s-a despărțit de solistul Coldplay, Chris Martin, în iunie 2025, după aproximativ opt ani de relație. Prima apariție împreună a lui Role Model cu Johnson, din decembrie, a avut loc la o lună după ce o sursă a declarat pentru People că actrița „iese la întâlniri și este fericită“.

Citește și: James McAvoy și Lisa Liberati au devenit părinți în secret, acum patru ani: „Să ai un copil la 42 de ani este mai ușor din anumite privințe”

Dakota Johnson va regiza primul ei lungmetraj

Johnson a apărut cel mai recent pe marele ecran în filmele „Materialists” și „Splitsville”. Următorul ei proiect este o adaptare a cărții „Verity” a autoarei Colleen Hoover, care va fi lansată în cinematografe pe 2 octombrie. În film mai joacă și Anne Hathaway și Josh Hartnett.

După aceea, Johnson va regiza propriul lungmetraj, intitulat „A Tree Is Blue”, în care vor juca Jessica Alba și Charli xcx.

Johnson a fost, de asemenea, protagonista campaniei Calvin Klein de primăvară 2026, despre care a declarat pentru Elle în martie că „se simte foarte simbiotică locului în care se află în prezent în viața ei”. „Sunt într-un loc în ceea ce privește feminitatea mea în care mă simt destul de calmă și centrată”, a spus ea. „Petrec mult timp acasă, mă simt foarte confortabil în corpul meu.”

Cât despre Role Model, el urmează să cânte la festivalul spaniol de muzică Primavera Sound în iunie. De asemenea, el va cânta la festivalul de muzică Bonnaroo în aceeași lună, având programate în această vară și concerte la Paris și în Regatul Unit.

Foto: Profimediaimages.ro

