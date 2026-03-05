Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani

Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene și un artist vizual de excepție, s-a stins din viață în somn la vârsta de 86 de ani. Moartea sa a fost anunțată de fiica lui, Chloe Watkinson, care a subliniat impactul profund pe care acesta l-a avut asupra familiei, colegilor și publicului. Cariera lui, întinsă pe mai multe decenii, a lăsat o moștenire puternică atât în muzică, cât și în artele vizuale.

Rădăcini în nordul canadian și începuturile unui artist complex

Născut în 1940 în zona care astăzi este Thunder Bay, Ontario, Terry Watkinson a crescut în mijlocul peisajelor nordului canadian, care aveau să-i influențeze profund stilul artistic. A urmat inițial cursurile Facultății de Arhitectură la Universitatea din Toronto, unde a studiat timp de doi ani, dezvoltându-și simțul pentru structură și detaliu. Totuși, pasiunea pentru muzică l-a condus către un alt drum, cel care avea să-l facă celebru

Citeşte şi: Muzicianul Len Garry, care a cântat alături de John Lennon și Paul McCartney înainte ca „The Beatles” să ia naștere, a murit la 84 de ani

Citeşte şi: A ajuns de nerecunoscut! Actrița celebră, transformată radical după ani de dependențe și operații estetice complicate

Citeşte şi: Actrița Lorraine Bayly, cunoscută din serialul „The Sullivans”, a murit la 89 de ani

Citeşte şi: Supermodelul și actrița Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul din „Dallas”, a murit la 62 de ani

Ascensiunea alături de Max Webster

În februarie 1974, Watkinson s-a alăturat trupei Max Webster, una dintre cele mai originale și apreciate formații rock din Canada. Ca clăpar, a contribuit decisiv la sunetul lor inconfundabil, un amestec de hard rock, influențe progresive și un umor aparte. A participat la turnee extinse în America de Nord și Europa, cântând în fața unor săli pline și contribuind la succesul celor șase albume de aur și platină ale trupei.

Una dintre cele mai importante contribuții ale sale a fost piesa „Let Go the Line”, inclusă pe albumul A Million Vacations (1979). Watkinson nu doar a compus melodia, ci a și interpretat-o vocal, iar aceasta a devenit primul mare hit al trupei, rămas un favorit al fanilor până astăzi.

Revenirea la studii și o nouă carieră în ilustrația medicală

După destrămarea trupei Max Webster în 1981, Watkinson a revenit la Universitatea din Toronto, unde și-a urmat interesul pentru știință și artă. A obținut o diplomă în Ilustrație Medicală, un domeniu care i-a permis să îmbine precizia tehnică cu talentul artistic. A predat ulterior ilustrație chirurgicală și desen în perspectivă în cadrul programului de Comunicare Biomedicală al universității, iar lucrările sale au apărut în numeroase manuale și reviste medicale.

Pictura, o pasiune matură

În timp, Watkinson s-a dedicat tot mai mult picturii, realizând lucrări inspirate de peisajele nordului Ontario. Picturile sale se remarcă prin lumină, profunzime și o sensibilitate aparte, fiind expuse în galerii și apreciate de colecționari. A realizat și proiecte speciale, precum coperta albumului Peaks al trupei Klaatu, lansat în 1993.

Activ în muzică până la final

Chiar și în anii târzii, Watkinson nu s-a îndepărtat de muzică. A lansat albumul solo Ask și a continuat să cânte, păstrând legătura cu publicul și cu scena rock canadiană. În 2023, moștenirea sa alături de Max Webster a fost recunoscută oficial prin includerea trupei în Canada’s Walk of Fame, o confirmare a influenței lor durabile.

Terry Watkinson rămâne în memoria publicului ca un artist complet, un spirit creativ care a excelat atât în muzică, cât și în artele vizuale. De la clapele care au definit sunetul Max Webster, la ilustrațiile medicale minuțioase și picturile luminoase inspirate din nordul canadian, Watkinson a demonstrat o versatilitate rară. Moștenirea lui continuă să inspire generații de muzicieni, artiști și admiratori ai culturii canadiene.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News