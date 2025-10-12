Diane Keaton a murit. Celebra actriță de la Hollywood avea 79 de ani

Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile sale din filme de succes precum „Father of the Bride” și „First Wives Club”, a încetat din viață sâmbătă, 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani. Familia actriței a refuzat să ofere informații cu privire la cauza decesului, rugând, însă, publicul, să ofere intimitate în aceste momente dificile.

Diane Keaton a murit

Diane Keaton a murit la 79 de ani. Potrivit revistei People, legendara actriță a murit în California sâmbătă, 11 octombrie.

„Nu există alte detalii disponibile în acest moment, iar familia ei a solicitat respectarea intimității în acest moment de mare tristețe”, a declarat un purtător de cuvânt pentru publicația americană.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) confirmă pentru People că au intervenit la domiciliul lui Keaton la ora 8:08 a.m., ora locală, și au transportat o femeie în vârstă de 79 de ani la un spital local.

Diane Keaton a devenit faimoasă în anii 1970 datorită rolului său din filmele „Nașul” și colaborărilor sale cu regizorul Woody Allen. A câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru filmul „Annie Hall” din 1977.

Cine a fost Diane Keaton

Diane Keaton s-a născut în Los Angeles în 1946 sub numele de Diane Hall și a fost cea mai mare dintre patru copii. Tatăl ei era inginer constructor, în timp ce mama ei era casnică.

Totuși, actrița credea că mama ei visa la ceva mai măreț.

„În secret, în adâncul inimii ei, probabil își dorea să fie un fel de artistă”, a declarat actrița pentru PEOPLE în 2004.

„Cânta. Cânta la pian. Era frumoasă. Era avocata mea”, mai spunea ea la momentul respectiv.

Keaton a jucat în piese de teatru în liceu, iar după absolvire în 1964, a urmat studiile de teatru la facultate. Dar a renunțat curând la studii și s-a mutat la New York pentru a încerca să-și croiască drum în teatru. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume profesional, deoarece exista deja o Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity.

În 1968, Diane Keaton a fost distribuită în piesa „Hair” de pe Broadway ca dublură pentru Sheila. În anul 2017, actrița mărturisea că s-a luptat cu bulimia în acea perioadă, după ce regizorul spectacolului i-a spus că trebuie să slăbească, deși nu l-a învinovățit pentru boala ei.

De ce nu s-a căsătorit niciodată

Diane Keaton nu s-a căsătorit niciodată.

Astăzi mă gândeam că sunt singura din generația mea de actrițe care a fost femeie singură toată viața”, a explicat ea în anul 2019.

De-a lungul anilor, actrița a avut o legătură romantică cu Allen, Pacino și Warren Beatty.

Diane Keaton a avut doi copii, fiica Dexter și fiul Duke, pe care i-a adoptat în 1996, respectiv 2001.

„Maternitatea nu a fost un impuls căruia să nu-i pot rezista, ci mai degrabă un gând la care mă gândeam de foarte mult timp. Așa că m-am aruncat în această călătorie”, a declarat ea pentru Ladies’ Home Journal în 2008.

