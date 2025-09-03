Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”

Tily Niculae și-a deschis sufletul în podcastul lui Cătălin Măruță. Actrița a dezvăluit că a fost de trei ori la un pas de moarte, dar și că a pierdut trei sarcini. Totodată, protagonista din „La Bloc” a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu și despre problemele de sănătate ale copiilor lor, Sofia și Radu.

Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte

Tily Niculae (39 de ani) a trecut prin mai multe cumpene de-a lungul vieții. Actrița a povestit că a fost de trei ori la un pas de moarte, dar și cât de dureroase au fost cele trei pierderi de sarcină, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Era să mor de trei ori. Prima dată eram mică. (…) Era o baltă, fratele meu mi-a zis să nu intru, doar că am alunecat. Ei erau în larg. La un moment dat, un prieten care venea spre margine a văzut bulbuci și m-a tras de păr.

A doua oară eram cu mama și cu tata pe munte, am alunecat și am căzut. (…) Am ajuns pe serpetine și s-a oprit mașina la atâta distanță (foarte mică – n.red.) de fața mea.

Și a treia oară eram cu primul meu prieten. Plecam acasă. Prima mașină a oprit, a doua mașină a oprit, a treia mașină m-a luat în plin. Faptul că m-am ridicat de acolo… De-aia zic că am o relație specială cu… (divinitatea – n.red.)”, a povestit Tily Niculae, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Tily Niculae a pierdut trei sarcini

În același podcast, actrița a vorbit despre divorțul de Dragoș Popescu, dar și despre cele trei sarcini pierdute. „Sunt copiii mei nenăscuți”, a spus actrița, cu lacrimi în ochi. Tily a detaliat pierderea celei de-a doua sarcini, care era gemelară.

„A doua sarcină era gemelară, a fost mai grav. La un moment dat am ajuns la preot. Atunci am făcut pace cu moartea. Copiii nu sunt ai noștri. Noi le dăm viață, îi creștem, îi formăm, îi educăm, dar nu sunt ai noștri. Am sunat doctorul și i-am spus: «Cred că am pierdut sarcina». (…) Mi-a dat o pastilă să se întâmple natural. O parte s-a întâmplat acasă și o parte la spital înapoi. Asistentele îmi ștergeau lacrimile și îmi spuneau: «Lasă că mai faci tu copii». Niciodată în viața voastră să nu le mai spuneți femeilor așa. Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii lor”, a povestit Tily Niculae, cu vocea tremurată.

Fiica lui Tily Niculae, diagnosticată cu o afecțiune de sânge la 12 ani

O altă cumpănă pentru actriță a fost reprezentată de problemele de sănătate ale fiicei. Sofia a moștenit de la ambii părinți trombofilia, o afecțiune care implică o tendință excesivă a sângelui de a coagula. După ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, un „mini-AVC”, la doar 12 ani, Sofia a început un tratament pentru a ține afecțiunea sub control.

„Astea sunt lucrurile cu care m-am confruntat. Separarea? Eu nu m-am separat de Dragoș. Eu m-am separat de femeia care eram altădată. Toate experiențele astea au fost transformatoare. La un moment dat trebuie să-ți dai seama ce faci cu viața ta, cât mai muști din tine? Cât?”, a întrebat Tily, cu lacrimi în ochi.

Și cu fiul ei, Radu, a trecut prin clipe de groază. În 2021, Radu a suferit arsuri de gradul doi după ce o oală de ciorbă fierbinte a căzut de pe aragaz. Iar anul acesta, băiatul a ajuns la urgențe cu mâna ruptă, după ce s-a accidentat la grădiniță.

