De ce a refuzat ispita Mattia să meargă la dream date cu Bianca de la Insula Iubirii: „E parte din meserie”

Sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii mai are doar două episoade. În ediția de luni, 1 septembrie, concurenții au ales ispitele cu care vor să meargă la dream date-ul de 24 de ore. Spre surprinderea tuturor, ispita Mattia a refuzat-o pe Bianca, cea care a spus că vrea să meargă cu el la întâlnire. Iată care a fost motivul.

De ce a fost refuzată Bianca de la Insula Iubirii de Mattia

Între Bianca și Mattia au existat scântei, iar asta s-a văzut de către ceilalți concurenți, dar și de către iubitul concurentei, Marian Grozavu.

Cei doi au început să petreacă tot mai mult timp împreună, iar într-unul dintre momente, cei doi erau atât de apropiați încât păreau că sunt la un pas de sărut. De altfel, Bianca a mărturisit că se abține cu greu și a discutat cu ispita despre faptul că trebuie să aștepte să rezolve lucrurile cu actualul iubit, iar apoi îl va căuta.

Cu toate acestea, Mattia i-a spus clar că el nu va accepta să meargă la dream date dacă Bianca nu va face pasul decisiv: un sărut.

Ispita a mărturisit că i-a spus Biancăi că va accepta un dream date doar dacă vede o hotărâre din parte ei. El i-a spus că are nevoie de un gest de curaj și asumare din partea ei, iar Bianca i-a explicat că nu poate face acest lucru câtă vreme încă nu și-a încheiat socotelile cu actualul iubit.

„Cu câteva zile înainte, i-am zis că o să mă duc cu ea la dream date numai dacă este hotărâtă, asumată și va face ceea ce simte. Face parte din meseria noastră ca bărbați să respectăm femeile și deciziile lor. Asta nu înseamnă că nu le putem avea și noi și, în cazul acesta, eu am avut ale mele, ea ale ei și cu respectul reciproc am ales că nu este cazul să mergem mai departe la un dream date”, a spus ispita Mattia, la Insula iubirii.

Bianca, distrusă după refuzul lui Mattia

Cu toate că știa că ispita va refuza dream date-ul, Bianca a fost foarte surprinsă când Mattia și-a menținut poziția. Ispita i-a mai oferit o șansă de a își asuma sentimentele, însă concurenta a refuzat-o. Cu toate acestea, ea s-a arătat extrem de afectată de refuzul lui Mattia. Mai mult, ea a memorat numărul lui de telefon și a spus că îl va căuta când se vor termina filmărilor.

Pe de altă parte, Marian Grozavu, partenerul Biancăi de viață de pe cealaltă insulă, a trăit aceeași situație, dar pe dos. El vorbise cu ispita Teodora să îl refuze la dream date, însă când a venit momentul să aleagă, femeia nu a refuzat.

El s-a arătat dezamăgit de Teodora și extrem de afectat de situația cu iubita lui, care a început să aibă sentimente pentru alt bărbat.

