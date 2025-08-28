George Vornicu și Ionela Coșa s-au logodit. Momente emoționante la „Insula iubirii” 2025

George Vornicu și Ionela Coșa au părăsit „Insula Iubirii”, însă nu înainte de a face un nou pas în relația lor. Concurentul s-a așezat în genunchi și i-a oferit iubitei sale inelul de logodnă. Aceasta este a doua cerere în căsătorie a sezonului 9 al celebrei emisiuni de la Antena 1.

George Vornicu și Ionela Coșa s-au logodit

Înainte de marele final „Insula Iubirii”, un alt cuplu a părăsit emisiunea. Este vorba despre George Vornicu și Ionela Coșa, care au dorit să își testeze relația în Thailanda. Și au trecut testul cu brio, iar acum relația lor a ajuns la un alt nivel.

George a venit la „Insula Iubirii” pentru a-i demonstra iubitei sale că îi este fidel. Ajuns în Thailanda, concurentul nu s-a putut adapta, singura lui dorință fiind aceea de a pleca acasă.

În cele din urmă, Radu Vâlcan i-a îndeplinit dorința, iar în cea mai nouă ediție a show-ului prezentatorul a mers pe insula băieților și l-a anunțat pe George că testul său a ajuns la final și este timpul să plece.

A urmat întâlnirea cu Ionela, pe care a îmbrățișat-o și sărutat-o cu dor. Mai apoi, el a pus în scenă cererea în căsătorie.

Bărbatul i-a spus iubitei sale că o strigă Radu Vâlcan, moment în care a profitat că tânăra s-a întors cu spatele pentru a se așeza în genunchi și a scoate inelul de logodnă.

„Le-ai vrut pe toate, acum le ai pe toate”, i-a spus George Vornicu Ionelei Coșa înainte ca fata să îi răspundă afirmativ cererii.

Concurenta a fost atât de emoționată încât nu și-a putut reține lacrimile.

Jaguarul, nemulțumit de plecarea Ionelei

Nemulțumit de cererea în căsătorie și de plecarea Ionelei de pe insulă a fost Jagarul, care a încercat pe tot parcursul emisiunii să o cucerească pe Ionela Coșa. Însă inima fetei îi aparținea lui George, căruia i-a fost fidel până în ultima clipă.

Într-un final, ispita a spus că în viața reală nu s-ar fi potrivit atât de bine cu bruneta.

„Ionela pentru mine în vilă a fost persoana aia care a dat puțină scânteie. Dar în viața reală sunt Jaguar și acolo nu știu dacă funcționa. Dar eu nu sunt stresat, sunt chiar relaxat. Cred că în viața reală dacă noi doi eram împreună eram un cuplu nebun”, a spus Jaguarul, după plecarea Ionelei.

Sursă foto: Captură video, Facebook

