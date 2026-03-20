Fulgy, condamnat după ce a urcat la volan sub influența drogurilor. Ce pedeapsă i-au dat judecătorii

Fulgy de la Clejani a fost condamnat vineri, 20 mai, după ce a urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Judecătorii au decis să îi aplice o amendă penală, fără închisoare.

Fulgy, condamnat după ce a condus sub influența drogurilor

Fulgy de la Clejani a fost condamnat la o amendă penală de 5.000 de lei, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia a fost pronunțată astăzi, 20 martie 2026, de către Judecătoria Sectorului 3 din București, dar nu este încă definitivă.

Fiul lăutarilor de la Clejani, al cărui nume real este Dan-Constantin-Fulgeraș Manole, a fost depistat pozitiv la THC și a refuzat să colaboreze cu autoritățile în timpul anchetei, lipsind de la audieri.

Deși tânărul avea antecedente, iar incidentele de acest tip reprezintă un pericol major pe drumurile publice, instanța a optat pentru o sancțiune financiară. Conform hotărârii, suma de 5.000 de lei poate fi achitată integral sau în rate lunare pe o perioadă de până la doi ani, dacă Fulgy solicită acest lucru în termen de trei luni de la rămânerea definitivă a deciziei. În caz contrar, zilele de amendă neplătite vor fi transformate în zile de închisoare, conform prevederilor legale.

Fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, obligat să plătească cheltuieli judiciare

De asemenea, Fulgy a fost obligat să achite și cheltuieli judiciare în valoare de 2.100 de lei, sumă care include și costurile generate în timpul urmăririi penale.

Procurorul de caz a declarat pentru Spynews că acuzațiile aduse tânărului erau deosebit de grave, subliniind că șofatul sub influența substanțelor interzise este o infracțiune ce pune în pericol viețile tuturor participanților la trafic.

„Persoana în cauză fost pozitivă la THC și s-a sustras cercetării penale, neprezentându-se la audieri”, a precizat procurorul.

Problemele legale ale familiei Clejani

Aceasta nu este prima dată când familia Clejanilor se confruntă cu probleme legale. În 2022, sora lui Fulgy, Margherita de la Clejani, a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel București pentru o infracțiune similară.

Margareta Myriam Manole, așa cum se numește în acte, a primit o amendă penală de 40.000 de lei și i-a fost interzis dreptul de a conduce vehicule timp de trei ani. În cazul său, fapta a avut loc pe 23 mai 2020, iar instanța a subliniat atunci gravitatea comportamentului său, aplicând o sancțiune mai severă.

