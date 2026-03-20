Carmen Negoiță, adevărul din spatele divorțului de Ionuț Negoiță: „S-a răzbunat pe măsură”

Carmen Negoiță rupe tăcerea, la 16 ani de la divorțul de Ionuț Negoiță, fostul patron al clubului Dinamo. Influencerița a vorbit deschis despre răzbunările fostului soț, dar și despre luptele din culisele unei separări controversate.

Carmen Negoiță, adevărul nespus din spatele divorțului de Ionuț Negoiță

Carmen Negoiță a ales să vorbească deschis despre unul dintre cele mai dificile capitole din viața sa: divorțul de Ionuț Negoiță, fostul patron al clubului Dinamo București. După 16 ani de tăcere, influencerița dezvăluie detalii despre despărțirea lor și sacrificiile din căsnicia care a durat 11 ani.

Invitată recent într-un podcast, aceasta a mărturisit că despărțirea de tatăl copiilor săi a fost marcată de jocuri de culise. Fostul soț ar fi ales să se răzbune, incapabil să accepte decizia ei de a pune punct mariajului. Cu toate acestea, Carmen Negoiță susține că nu mai are resentimente și că își asumă alegerea făcută.

„S-a răzbunat, pentru că nu i-a picat foarte bine faptul că eu am vrut să divorțez. Nu pot să zic că nu m-a iubit, însă s-a răzbunat pe măsură. Nu am înțeles de unde toată această răzbunare. Greșelile au fost de partea amândurora. Eu, când am luat această decizie, deja mă vindecasem de rană. Nici acum nu am resentimente. Eu m-am complăcut câțiva ani, zicând că merge. Era ideea de a sta lângă un om fără sentimente intense. Eu am preferat să trăiesc. Nu am regretat și nu regret divorțul, cu tot zbuciumul prin care am trecut. Lumea are impresia că este totul roz, că mi-a lăsat mulți bani. Eu am mai spus-o: casa în care stau nu este a mea”, a declarat vedeta în podcastul Ioanei Ginghină.

Citește și: Carmen Negoiță a făcut furori pe internet cu o poză nud. Cum a explicat acum influencerița postarea controversată

Citește și: Detalii neștiute despre divorțul dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru. Influencerița face dezvăluiri

Ce sacrificii a fost nevoită să facă

Carmen și Ionuț Negoiță nu au avut parte de lux la începutul căsniciei lor. Influencerița a povestit cum au pornit de la zero, într-un mediu lipsit de confort, dar plini de ambiție. Aceasta vrea să clarifice și mitul conform căruia a avut „totul pe tavă”.

Citește și: Alexandra Stan a dezvăluit sexul și numele bebelușului. Prima imagine cu burtica de gravidă: „Este iubirea noastră sinceră”

Citește și: Iuliana Pepene, primele declarații după ce a fost fotografiata în oraș cu fostul iubit, Alex Roman: „Despre asta este vorba”

„Multă lume crede că noi venim din bani mulți. Dacă vă zic cum trăiam noi înainte să facem bani… Când ne-am căsătorit, ei începuseră un business cu mochetă. Aduceau un microbuz din afară. Făceau import. Noi, duminicile, eram în depozit. Toți! Tăiam, decupam. Deasupra magazinului, noi aveam două camere. Nu aveau încălzire. Aveam o baie, un dormitor, o bucătărie, toate fără încălzire. Aveam un reșou electric, cu care mă plimbam dintr-o cameră în alta. Vara era atât de cald, ca o saună. Noaptea, coboram în magazin cu plapuma, că simțeam că mă sufoc. Mulți ani am trăit în aceste condiții, ca să nu cheltuim niște bani, pentru că acei bani trebuiau investiți”, a povestit Carmen Negoiță.

