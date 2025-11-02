Bursucu’, părăsit din cauza geloziei excesive: „Făceam scene din orice”. Cum și-a convins iubita să-l ierte / Exclusiv

Bursucu’ a mărturisit că a fost părăsit de actuala soție, Andreea, din cauza geloziei excesive. Pentru a se vindeca de această „boală”, cum o numește el, prezentatorul TV a mers la terapie.

Bursucu’, părăsit din cauza geloziei excesive

Bursucu‘ a fost părăsit de Andreea înainte ca aceasta să-i devină soție, în 2023. În momentul în care ea a zis că nu mai poate gestiona gelozia lui excesivă, prezentatorul TV a înțeles gravitatea problemei și a apelat la ajutor de specialitate.

„Eu am fost bolnav de gelozie. Adică gelozia este o boală care trebuie tratată. Atenție, și nu e de glumă. Pentru că boala asta a geloziei se transformă în niște filme pe care ți le faci în cap și te poate duce în niște direcții foarte urâte. Vis-a-vis de partener, vis-a-vis de tine, vis-a-vis de oamenii care vă sunt alături sau vă înconjoară. Nu e de glumă”, a spus Bursucu’, la Fresh by Unica.

„Făceam scene din orice”

Primii câțiva ani de relație au fost dificili pentru Andreea, din cauza scenariilor pe care Bursucu’ și le crea în minte și care generau discuții aprinse. Abia când Andreea a ajuns la saturație și a pus punct relației, prezentatorul TV și-a propus să se schimbe.

„În momentul în care m-a părăsit (a realizat gravitatea situației – n.red.). În momentul în care ea n-a mai putut. Pentru că eu făceam scene din orice. După vreo trei ani de relație, 2-3 ani. Adică ani de chin pentru ea, cumva. Pentru că aveam perioade. Odată mă lua, nu știai de la ce. (…) Îmi spunea: «Nu te mai suport, nu înțeleg de la ce te ia». Și eu spuneam că nici eu nu înțeleg, dar asta simțeam, credeam. Îmi imaginam lucruri. Trăiești în filmul ăla idiot și te încarci atât de tare negativ încât dacă omul te sună, ea de exemplu, tu ești nervos pe ea, pentru că tu ai filmul ăla în cap”, ne-a mai spus prezentatorul.

Andreea i-a mai dat o șansă

Bursucu’ susține că și-a rezolvat această problemă după trei, patru luni de terapie, însă că a continuat ședințele la psiholog timp de circa un an și jumătate.

„Gelozia este o boală care se tratează la psiholog și psihoterapeut. După vreo 3-4 luni de terapie am reușit să-mi revin. Și bine, am continuat după aia terapia vreun an și jumătate.

M-am dus și i-am spus că am fost la psiholog și că vreau să facem ceva în sensul ăsta, să ne redăm o șansă și ea mi-a spus ok. «Eu știu că te iubesc și vreau, dar o să vedem dacă lucrurile merg»”, a încheiat prezentatorul TV.

Bursucu’ și Andreea s-au căsătorit în 2023 și împreună au o fetiță, Anays, în vârstă de 7 ani. Dintr-o relație anterioară, Andreea mai are o fiică, Alessia, în vârstă de 19 ani.

