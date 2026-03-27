Codruța Filip, mesaj tăios după ce a anunțat divorțul de Valentin Sanfira: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”

Codruța Filip, mesaj tăios după ce a anunțat divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip a confirmat pe 24 martie, pentru Cancan, că ea și Valentin Sanfira divorțează după trei ani de căsnicie. Valentin neagă despărțirea, iar Elena Merișoreanu, apropiată a celor doi, spune că este convinsă că se vor împăca.

Totuși, la o zi după ce a confirmat separarea, Codruța a transmis un mesaj cu subînțeles pentru Valentin. „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”, a transmis artista în mediul online, potrivit Spynews. Ziua următoare, solista a abordat cu mai mult optimism situația, scriind: „Nici o ploaie sau furtună nu udă inima bună! Zi frumoasă!”.

Ce declarații de dragoste își făceau înainte de divorț

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au căsătorit pe 15 octombrie 2022, într-o ceremonie grandioasă cu peste 500 de invitați. După trei ani de căsnicie, povestea lor de iubire a ajuns însă la final. Potrivit Spynews, nimic din comportamentul public al celor doi nu a sugerat probleme în cuplu.

Cea mai recentă dovadă de dragoste a fost în decembrie 2025, când Codruța s-a întors în țară după filmările pentru „Desafio”. Atunci, cântărețul a scris: „Dorul tău ne-a secat. Bine ai venit acasă, iubire”. La rândul ei, cântăreața a răspuns cu aceeași emoție: „Doamne, cât de dor mi-a fost de tine, dragoste! Cât de dor mi-a fost de familia mea frumoasă. Vă iubesc enorm!”.

Valentin Sanfira neagă divorțul

Codruța a confirmat despărțirea de Valentin într-o declarație pentru Cancan. Ulterior, contactat de aceeași publicație, artistul a negat separarea.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira, pentru Cancan.

În declarația sa pentru Cancan, artista a subliniat că decizia a fost luată de comun acord și că a fost cea mai bună pentru amândoi.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip pentru Cancan.

