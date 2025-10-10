Raluca Turcan îl atacă pe Marcel Ciolacu, după ce fostul premier a criticat Guvernul Bolojan și partidul PNL: „Ultimul lucru de care are nevoie România este să primească lecții tocmai de la cei care au jucat la ruletă finanțele țării”

Deputata PNL Raluca Turcan l-a atacat pe Marcel Ciolacu, după ce fostul premier a criticat Guvernul Bolojan și partidul PNL.

Marcel Ciolacu, criticat dur de deputata PNL Raluca Turcan

Raluca Turcan spune că Marcel Ciolacu a oferit „cadouri otrăvite” României pe parcursul mandatului său de premier. Deputata PNL mai spune și că în doar doi ani de mandat, Ciolacu a împovărat România cu aproape 300 de miliarde de lei, lucru pe care politicianul îl neagă.

„Eu sunt singurul care am făcut autostrăzi, am mărit pensii. (…) Eu nu m-am plâns, cred că dacă aveam un meteorit, le aveam pe toate. Nu vreau flori, dar opriți-vă cu minciunile”, a spus Marcel Ciolacu.

Totodată, fostul premier și lider PSD susține că Guvernul Bolojan și partidul PNL nu au ca obiectiv echilibrul economic, ci joacă „un joc doar de imagine și de a crea un salvator al României”. „Mai avem puțin și în dreptul cuvântului «reformă» o să punem «concedieri colective»”, a mai transmis fostul prim ministru.

„Incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu”

Deranjată de afirmațiile lui Ciolacu, Raluca Turcan a reacționat pe pagina ei de Facebook.

„Toată România plătește acum factura intitulată «Marcel Ciolacu». Incredibil fariseismul lui Marcel Ciolacu când dă lecții despre ce trebuie făcut acum în România. În doar doi ani, Marcel Ciolacu a reușit performanța de a împovăra România cu aproape 300 de miliarde de lei în plus (în iunie 2023, datoria publică a României era de 731 de miliarde de lei, în mai 2025 ajunsese la 1.013 miliarde de lei). Asta înseamnă că fiecare român a fost îndatorat cu peste 3.000 de euro – de la nou-născut până la pensionar”, a scris Raluca Turcan.

„Marcel Ciolacu ne-a oferit tuturor cadouri otrăvite”

Raluca Turcan a mai spus despre fostul premier de la PSD că „ne-a oferit tuturor cadouri otrăvite: de la risipa motivată electoral, la instrumentări de linșaje pentru cei incomozi”.

„Și nu vă imaginați că au crescut datoriile României pentru că s-ar fi dat banii către Ministerul Culturii…

Marcel Ciolacu ne-a oferit tuturor cadouri otrăvite: de la risipa motivată electoral, la instrumentări de linșaje pentru cei incomozi. După alegeri, România s-a trezit campioană europeană la deficit bugetar și fruntașă la datorie publică. Dar cetățenii nu au votat niciodată pentru un deficit de 10%, și nici Parlamentul nu a fost informat cu privire la derapajele economice”, a continuat deputata PNL.

Raluca Turcan laudă Guvernul Bolojan

În încheierea postării sale, fosta ministră a Culturii l-a felicitat pe Ilie Bolojan pentru cum își conduce guvernul.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan nu face altceva decât să pună capăt epocii în care planurile electorale ale unora se plăteau din împrumuturi scumpe luate pe numele poporului. Asta este diferența dintre populismul lui Ciolacu și seriozitatea lui Bolojan: unul a vrut să-și cumpere zile la Palatul Victoria, celălalt se străduiește să dreagă problemele lăsate în urmă de predecesorul său. Este cât se poate de limpede pentru orice om de bună credință. Ultimul lucru de care are nevoie România este să primească lecții tocmai de la cei care au jucat la ruletă finanțele țării”, a încheiat Raluca Turcan.

