Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nadia Comăneci la Palatul Victoria. Ce au discutat premierul și fosta mare gimnastă

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nadia Comăneci și vicepremierul Tánczos Barna, la Palatul Victoria, în cursul zilei de luni. Aceștia au vorbit despre pregătirile care se fac pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi pentru Gala dedicată gimnastei, care va avea loc în data de 29 mai 2026.

Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria cu Nadia Comăneci

Premierul Ilie Bolojan, șeful Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu și vicepremierul Tánczos Barna, s-au întâlnit luni, 13 octombrie, la Palatul Victoria, cu Nadia Comăneci. Întâlnirea a avut loc în biroul primului ministru, iar ca teme centrale de discuție s-au aflat pregătirile pentru celebrarea „Anul Nadia Comăneci” de anul viitor.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comăneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme).

Mesajul premierului

La întâlnire s-a discutat, de asemenea, și despre organizarea unor competiţii de gimnastică, evenimente sportive, educative şi despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

După întâlnirea de la Palatul Victoria, primul ministru a transmis și un mesaj în care a vorbit despre impactul avut de performanțele Nadiei Comăneci asupra sportivilor din întreaga lume.

„În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul Bolojan, adăugând că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Un alt subiect al întâlnirii de la Palatul Victoria a fost încurajarea practicării sportului de către copii şi tineri.

Sursă foto: Facebook

